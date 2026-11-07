Paraguay: Colapso de Ueno Bank y Destitución de Santiago Peña

El fracaso del Ueno Bank paraliza la economía paraguaya y provoca la destitución presidencial de Santiago Peña. Pedro Alliana asume el mando en un contexto de crisis financiera y social.

La crisis financiera provocada por el colapso del Ueno Bank ha paralizado el consumo en Paraguay y generado un terremoto económico sin precedentes. La situación derivó en la destitución del presidente Santiago Peña, quien fue privado de sus fueros parlamentarios y quedó detenido en su domicilio. En medio de este escenario, Pedro Alliana asumió la presidencia de la nación para enfrentar la emergencia institucional y monetaria.

Parálisis Económica y Contingencia Monetaria

La retención forzada de los ahorros de millones de familias secó la plaza comercial de un día para el otro. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay reportó que las ventas en tiendas y multitiendas se desplomaron drásticamente tras el estallido de la crisis. Este freno total en la actividad minorista dejó a la mitad de la población con los fondos congelados. Frente a la desesperación de los ahorristas por acceder a liquidez, el Banco Central del Paraguay intervino para evitar el desabastecimiento de billetes. La autoridad monetaria aceleró la circulación de efectivo oficial para responder a la demanda física inusual y evitar un colapso mayor del sistema de pagos.

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Destitución de Santiago Peña por Mal Desempeño

El viernes marcó un quiebre histórico en la política paraguaya con la destitución de Santiago Peña por mal desempeño de funciones. El Senado removió al mandatario mediante juicio político, lo que le impidió acceder al estatus de senador vitalicio y a sus respectivos fueros. Esta decisión constitucional allanó el camino para la acción directa de la Justicia sobre el exmandatario.

Horas después de la votación, la Policía efectivizó la orden de captura dictada por la Fiscalía. El ahora exmandatario quedó a la espera de una audiencia judicial, acorralado por investigaciones que lo vinculan al desvío de fondos estatales hacia el Ueno Bank durante su gestión.

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Asunción de Pedro Alliana y Compensaciones

Pedro Alliana juró ante el Congreso para ejercer el poder Ejecutivo hasta agosto de 2028. Lo acompañará Antonio Barrios, médico personal de Horacio Cartes, como nuevo vicepresidente. Alliana prometió que los compatriotas afectados por el descalabro financiero serían compensados plenamente y no quedarían solos.

El nuevo mandatario también anunció recortes de gastos superfluos, aludiendo a los viajes internacionales de su predecesor. La diputada Rocío Vallejo calificó a Peña como el desfalcador más grande de la historia del país, destacando que su gestión perjudicó a tres millones de personas.

Impacto Social y Medidas Judiciales

La dimensión del fraude compromete seriamente las arcas del Estado y afecta directamente a miles de jubilados. El Instituto de Previsión Social tiene inversiones bloqueadas, afectando a 32.000 de sus 91.000 pensionados. Este grupo representa un segmento vulnerable que dependía de la estabilidad de estas entidades financieras.

Mientras tanto, la Justicia avanza sobre los responsables de la entidad bancaria. Un juez ordenó la traslación a prisión de varios directivos y fundadores del Ueno Bank. La Fiscalía incautó avionetas, vehículos de lujo y documentación de las empresas de Ueno Holding, donde Peña mantuvo acciones hasta marzo de 2025.