Paradoja Social: Ingresos Suben, Pero la Precariedad Infantil Persiste

Análisis de la socióloga Ianina Tuñón sobre la contradicción entre la mejora en los ingresos, impulsada por transferencias estatales, y el aumento de la asistencia alimentaria y la precariedad estructural de las infancias en Argentina.

La socióloga Ianina Tuñón expone una paradoja preocupante: a pesar de que las estadísticas muestran una mejora en los ingresos de la población, la asistencia a comedores sociales y la precariedad estructural que enfrentan las infancias continúan en aumento.

Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina, revela que este incremento en los ingresos, impulsado principalmente por transferencias estatales, coexiste con una creciente dependencia de la ayuda alimentaria y un estancamiento en el progreso educativo, aspectos que las simples cifras monetarias no logran reflejar. La encuesta de la deuda social argentina indica una disminución de la pobreza infantil del 60,5% al 53,6%, pero simultáneamente registra el nivel más alto de asistencia alimentaria, alcanzando al 65% de los niños.

Esta contradicción se explica, en parte, por una reducción de la indigencia, que se traduce en un cambio de categoría estadística sin necesariamente implicar una mejora real en las condiciones de vida. La indigencia, un nivel de pobreza aún más extremo, ha disminuido gracias a las transferencias de ingresos y al aumento de la asistencia alimentaria en comedores escolares y comunitarios, una práctica que se extendió incluso a hogares de clases medias bajas tras la pandemia.

Sin embargo, este aumento en la asistencia alimentaria se da en un contexto de cambios en la estructura de gastos de los hogares, donde los servicios y el transporte tienen un peso cada vez mayor, lo que lleva a un ajuste en el presupuesto familiar, especialmente en lo que respecta a la alimentación. La socióloga señala una disminución en el consumo de alimentos básicos como la leche, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas sociales y la calidad de vida de las familias.

A pesar de la mejora en los ingresos informales y la recomposición salarial en algunos sectores, Tuñón cuestiona la validez de los datos, señalando la dificultad de medir con precisión los ingresos no registrados y la posible incompatibilidad entre el aumento de los salarios informales y la caída de los salarios registrados. La encuesta de la deuda social argentina, que mantiene su metodología de medición, también registra una disminución de la pobreza, aunque en menor medida que la EPH.

En resumen, el análisis de Tuñón pone de manifiesto la necesidad de una mirada multidimensional de la pobreza, que vaya más allá de las cifras monetarias y tenga en cuenta las condiciones de vida reales de las familias, incluyendo el acceso a la alimentación, la educación y los servicios básicos. La persistencia de la asistencia alimentaria y el estancamiento educativo sugieren que, a pesar de las mejoras en los ingresos, la vulnerabilidad social sigue siendo un problema estructural en Argentina





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