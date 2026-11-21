Sebastián Papeschi recuperó el cetro argentino de los medianos al vencer por puntos a Nahuel García en la Federación Argentina de Box.

La ciudad de Luján recuperó su estatus como sede del boxeo de élite cuando Sebastián Papeschi revalidó el campeonato argentino de la división mediana. El combate estelar de la cartelera disputada en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB) culminó con una victoria por decisión de los jueces sobre el cordobés Nahuel García.

La velada boxística, transmitida en vivo por TyC Sports y la plataforma digital TyC Sports Play, fue organizada por las productoras Sampson Boxing y Tello Box. El evento contó con la presencia de cinco combates en total, dos de ellos titulares y tres complementarios, consolidando una noche de alta competencia técnica y deportiva para los aficionados locales y nacionales.

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Detalle táctico del combate titular

Papeschi demostró un control absoluto del ring a pesar de su menor estatura comparado con su rival. El boxeador bonaerense leyó con precisión las distancias, entrando agresivamente para conectar y retirándose rápidamente para dejar a García sin opciones de contraataque efectivo. Aunque el cordobés intentó aprovechar su mayor alcance, Papeschi logró filtrar los golpes con mayor calidad y frecuencia, exponiendo su superioridad técnica y táctica.

García, proveniente de Villa Del Totoral, no logró imponer su físico ni estabilizar su ritmo ofensivo. El pugilista cordobés tuvo pocos aciertos concretos y nunca pudo poner a prueba la defensa del lujanense, quien manejó el combate con autoridad. La diferencia en el puntaje reflejó claramente el dominio de Papeschi, quien no sufrió situaciones de desborde y mantuvo la disciplina durante los doce asaltos pactados.

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Trayectoria reciente de los contendientes

El retorno al cetro nacional llega un año después de que Papeschi obtuviera el cetro al noquear a Kevin Zárate en siete rounds. Su camino anterior incluyó una presentación internacional en Rusia, donde sufrió una derrota por puntos ante el local Vadim Tukov. En esa misma noche, Nahuel García también experimentó una caída ante Nikita Zon, lo que marcaba la dinámica antes de este duelo decisivo.

El escalafón previo a la pelea situaba a Papeschi en la tercera posición de la FAB, mientras que García ocupaba el octavo lugar. Esta jerarquía se vio confirmada en la tarjeta oficial, donde la experiencia y el oficio del campeón vigente marcaron la diferencia. La victoria reafirma la posición de Papeschi como una figura dominante en la categoría mediana del boxeo argentino.

Bruno Acosta conquista el título sudamericano

En otro de los momentos cumbre de la noche, Bruno Acosta, un joven de veintitrés años de Isidro Casanova, se consagró campeón sudamericano de supermedianos. El boxeador bonaerense noqueó a Gabriel Díaz en el octavo round, vacante que estaba disponible para la división. Acosta sumó así su segundo título profesional en el circuito rentado, coronando una temporada exitosa que comenzó con una victoria por descalificación en junio.

La pelea ante Díaz fue un intercambio técnico donde Acosta inicial con su jab y ganchos al cuerpo. Aunque el santafesino de Rafaela igualó con su experiencia y derecha, el desgaste físico de Díaz fue notorio hacia el séptimo round. En el octavo capítulo, un derechazo preciso al mentón de Acosta derribó a Díaz, impidiendo que se levantara antes de la cuenta de diez del árbitro Gómez.

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Resultados preliminares y contexto regional

El cierre de las preliminarias estuvo a cargo de la revancha entre Mauro Corbalán y Neri Romero. El patagónico Mauro Corbalán derrotó por puntos a Neri Romero, tomando revancha de una derrota por nocaut en el año dos mil veinticuatro. Corbalán utilizó la potencia y el anticipo como herramientas clave, mandando a la lona a Romero en el segundo y sexto round.

A pesar de los intentos de Romero por acortar distancias y conectar cruces, Corbalán mantuvo la superioridad y concretó una actuación sólida. Este resultado representa un paso importante para el boxeo patagónico y consolida a Corbalán como un rival difícil en las categorías inferiores. La noche en la FAB demostró la profundidad del talento nacional con victorias claras y combates competitivos.