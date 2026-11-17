El Papa Leon XIV tras su visita a Argentina busca que la sociedad cambie de chip, evite el odio y proteja a los mas necesitados, mientras reflexiona sobre la reunion con Milei.

El Papa Leon XIV concluyo su gira internacional por America Latina durante el vuelo de regreso a Roma, dedicando parte de la tradicional rueda de prensa a bordo para analizar el impacto de su paso por Argentina, Uruguay y Peru. El pontifice hizo enfasis especial en su encuentro con el presidente argentino Javier Milei, destacando la necesidad de priorizar a los sectores vulnerables en medio de las complejidades economicas que enfrenta el pais.

Reunion con el Presidente Milei y Prioridades Sociales

El Papa Leon XIV describio su dialog con el mandatario argentino, recordando que ya mantuvo reuniones previas con el propio Milei y su predecesor, el papa Francisco, en el Vaticano. A pesar de que estos lideres representan lineas politicas muy distintas, el pontifice señalo que ambos se llevaban aparentemente muy bien, lo que facilito un ambiente de respeto mutuo durante el encuentro oficial.

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Durante la conversacion, Leon XIV abordo con Javier Milei la magnifica humanidad y la dignidad intrinseca de cada persona, instando a considerar con mayor atencion a los mas necesitados dentro de la sociedad argentina. El pontifice aclaro que su intencion al visitar diferentes naciones no es de caracter politico, aunque reconoció que algunos actores intentan forzar su posicion hacia la derecha o la izquierda, atribuyendole criticas o silencios que no corresponden a su mensaje central.

El pontifice reveló que, además de los temas sociales, abordaron cuestiones económicas y las dificultades que el país aún atraviesa, subrayando que existió una mutua comprensión y una voluntad por parte de Milei de escuchar activamente las preocupaciones del pontífice.

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Unidad Nacional Frente a la Polarizacion Politica

Ante las preguntas sobre la recepcion masiva que recibio en las calles argentinas, el Papa Leon XIV celebro esa Union Nacional como un fenomeno mucho mas grande que las discusiones politicas habituales. Senalo que tanto la derecha como la izquierda, junto con todos los ciudadanos, compartieron la experiencia de celebrar y gozar de un momento que trasciende las divisiones ideologicas tradicionales.

El pontifice lamentó firmemente que la sociedad moderna se esté dejando llevar por algoritmos y una polarización que, en muchas ocasiones, ha sido provocada intencionalmente para fragmentar el tejido social. A los medios de comunicación, Les asignó un papel crucial para ayudar a superar esta dinámica divisiva, promoviendo un discurso que fomente la cohesión en lugar del conflicto.

Leon XIV exhortó a los ciudadanos, así como a la clase política, a trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo argentino, incluyendo la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones a los conflictos económicos.

Doctrina Social y el Legado del Papa Francisco

El pontífice reiteró que su propuesta se basa en la doctrina social de la Iglesia, la cual explica cómo redistribuir la riqueza de manera más equitativa para evitar la reducción o eliminación de la clase media. Esta estrategia busca fortalecer a la clase obrera y a los movimientos sociales, asegurando que la población no caiga en la pobreza extrema mientras se mantienen las estructuras económicas básicas.

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Cuando se le consultó sobre las razones por las cuales el papa Francisco no asistió a Argentina, el Papa Leon XIV evitó entrar en el tema especulativo, afirmando que se lo preguntarán en la vida eterna y que, por ahora, permanece como un misterio. Esta respuesta mantuvo el foco en el presente y en la misión pastoral inmediata.

En su mensaje final de despedida, Leon XIV expresó su deseo de que su visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas la capacidad de cambiar el chip mental y el lenguaje violento. Insistió en que aunque tengamos diferencias de opinión, no es necesario llegar a odiarnos ni impedirnos la comunicación incluso en las familias, promoviendo una cultura de diálogo respetuoso.