Papa Leon XIV entrega Rosa de Oro en Uruguay y avanza a Argentina

El Papa León XIV entregó la Rosa de Oro a la Virgen de los Treinta y Tres en el Santuario Nacional de Uruguay el 8 de noviembre de 2026, antes de continuar su gira a Argentina.

El Papa León XIV finalizó la tercera jornada de su viaje apostólico de doce días por Sudamérica con una solemne ceremonia en Uruguay. El pontífice arribó el domingo 8 de noviembre de 2026 a la plaza que se extiende frente a la Catedral Basílica de Florida, donde se encuentra el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres. Allí celebró la santa misa principal de la visita pastoral en este país vecino.

Entrega histórica de la Rosa de Oro al santuario

Durante el acto litúrgico central, el Sumo Pontífice realizó el gesto simbólico de entregar la Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Esta distinción representa un reconocimiento papal tradicional otorgado exclusivamente a los santuarios marianos más destacados de la Iglesia católica a nivel mundial. La concesión de este privilegio eleva el estatus espiritual del templo uruguayo dentro de la comunidad religiosa internacional.

Also read El afectuoso saludo entre el papa León XIV y Yamandú Orsi, el presidente de Uruguay

Este evento marca la primera vez que se concede esta distinción en una nación sudamericana en casi cuatro décadas. La entrega resalta la importancia histórica y religiosa de la devoción local, consolidando al santuario como un punto de referencia espiritual de gran magnitud para la fe en la región.

Mensaje de unidad y exhortación a la fe activa

En su homilía, el Papa León XIV dirigió su mensaje a la población, solicitando a Dios que guíe al país por sendas de unidad y de paz. El pontífice subrayó que, aunque el territorio es pequeño en extensión geográfica, su población posee un corazón extremadamente generoso y una capacidad para realizar gestos de gran magnitud. Esta afirmación sirvió para validar la fortaleza moral de los fieles presentes.

Advertisement

El papa León XIV llamó explícitamente a los asistentes a ponerse en camino y a reingresar en las casas de la comunidad. Instó a acercarse a las personas, escuchar sus preguntas fundamentales y llevarles a Cristo. Este llamado representa una estrategia pastoral centrada en la evangelización directa y el contacto personal con las familias.

Además, el pontífice exhortó a los fieles a multiplicar activamente la fe, la esperanza y la caridad en sus vidas diarias. Hizo un homenaje especial a las mujeres, madres y abuelas, reconociendo su papel crucial al mantener viva la tradición religiosa en el seno de las familias uruguayas.

Desafíos religiosos y contexto demográfico local

La visita del Papa León XIV ocurre en un contexto de transformación demográfica significativa. En Uruguay, los católicos representan actualmente el 36 % de la población total. Paralelamente, un 29 % de los ciudadanos se identifica como agnóstico o ateo. Esta realidad obliga a la Iglesia a adaptar sus mensajes y estrategias pastorales.

Durante la prédica, el papa León XIV dirigió una exhortación específica a los padres de familia. Les pidió ser un testimonio vivo para los jóvenes a través de su conducta y vida espiritual. Remarcó que un hijo aprende mucho al observar a su padre arrodillarse ante Dios sin sentirse menos hombre por ese acto de fe.

Advertisement

El Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres tiene una historia que data del siglo XVIII. La devoción hacia la imagen mariana se remota al año 1825, cuando 33 patriotas acudieron ante ella al declararse la independencia del país. Este vínculo histórico entre la fe y la identidad nacional es central en la cultura local.

Próximos destinos del viaje apostólico

Inmediatamente después de la ceremonia en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, el Papa León XIV continuó su gira sudamericana. El siguiente destino confirmado es Buenos Aires, Argentina. El pontífice continúa recorriendo la región para fortalecer los lazos religiosos y espirituales entre los países visitados.

El viaje de doce días incluye una serie de eventos que buscan conectar con las comunidades locales. La entrega de la Rosa de Oro en Florida ha sido uno de los momentos cumbre de la tercera etapa del itinerario pastoral. La atención se centra ahora en la llegada a la capital argentina para continuar las actividades programadas.