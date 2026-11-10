Papa Leon XIV celebra misa en Cordoba con pronostico de lluvia

El Papa Leon XIV lidera la Santa Misa en Cordoba el 10 de noviembre ante pronostico de lluvias. Conozca los horarios, accesos y el itinerario completo en Argentina.

El Papa Leon XIV desarrollara su tercera jornada en territorio argentino este martes 10 de noviembre con un recorrido que inicia temprano en la capital y concluye en la provincia de Cordoba. La agenda oficial comienza a las 7:30 horas con su salida desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires hacia el cielo cordobes, donde se proyecta que el avión aterrice puntualmente a las 9:00 de la mañana.

La Santa Misa en el predio de FAdeA

La actividad central de la mañana sera la celebracion de la Santa Misa, programada para las 10:00 en las explanadas de la Escuela de Aviacion Militar, ubicada dentro de las instalaciones de la Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA). Este lugar habia sido identificado inicialmente en los comunicados oficiales como el predio de FAdeA, consolidandose como el epicentro de la presencia papal en la provincia.

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Las autoridades esperan una convocatoria masiva y multitudinaria para este evento liturgico. Numerosos fieles ya se encuentran acampando desde la madrugada en las proximidades del recinto. La asistencia incluye a personas provenientes de diversas localidades del interior cordobes y de otras provincias argentinas, sumado a visitantes internacionales de paises vecinos de la region.

Pronosticos meteorologicos adversos

El Servicio Meteorologico Nacional (SMN) ha emitido alertas relacionadas con las condiciones climaticas para el horario de la ceremonia. El organismo tecnico anticipa la probabilidad de lluvias durante la celebracion religiosa, lo cual podria afectar la logistica de los miles de asistentes congregados al aire libre.

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Las previsiones meteorologicas incluso sugieren la posibilidad de tormentas electricas por la tarde. Este escenario podria generar una desconcentcion natural de la multitud una vez finalizada la misa, impactando directamente en los tiempos de salida y en la seguridad del publico en las zonas aledanas.

Accesos y logistica del recorrido

La organizacion del evento ha establecido dos vias principales para la ingreso al predio. El Ingreso Norte se ubica en la interseccion de la Avenida Fuerza Aérea y la Circunvalacion. Por otro lado, el Ingreso Sur esta situado en Avenida La Donosa y Circunvalacion. Una vez que los fieles ingresan al recinto, el espacio interno se encuentra dividido en sectores especificos para facilitar el orden.

Tras la conclusion de la misa a las 10:00, el Pontifice abandonara el sector de la Escuela de Aviacion Militar. Su traslacion se realizara mediante el Papamovil, iniciando su recorrido urbano por la Avenida Colon en su esquina con Santa Fe. Esta ruta urbana esta diseñada para que la poblacion pueda presenciar el paso del jefe de la Iglesia Catolica.

Cierre del dia en el Arzobispado

El recorrido urbano del Pontifice tendra su finalizacion tecnica en la esquina de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Montevideo. En este punto se encuentra el Arzobispado de Cordoba, donde se espera que el Papa Leon XIV se refugie de las posibles inclemencias del tiempo y se recupere de la jornada.

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Posteriormente, ya en la noche, el calendario oficial indica que a las 20:15 horas el Papa regresara a la Ciudad de Buenos Aires. Alli, sera el protagonista de una nueva cita con la juventud en el barrio de Palermo. Este encuentro nocturno cerrara la agenda del dia, contrastando con la masividad del mediodia y la preocupacion por la lluvia.