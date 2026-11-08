Papa León XIV y vida consagrada en Catedral de Cordoba

El Papa León XIV se reunirá con más de tres mil consagrados en la Catedral de Cordoba. Se esperan figuras clave de Argentina y países vecinos en este encuentro institucional.

El Papa León XIV sostendrá un encuentro institucional con la vida consagrada en la explanada de la Catedral de Cordoba, marcando la última actividad oficial del pontífice en esta ciudad. La organización del evento ha confirmado que ya se inscribieron más de tres mil miembros entre sacerdotes, religiosas, hermanos e integrantes de institutos seculares provenientes de todo el país y naciones limítrofes.

Detalle del Encuentro en la Catedral

Según informaron desde la organización del evento, se espera que la cifra de participantes supere los tres mil inscritos y podría incluso duplicarse para el día del encuentro. Aunque la cita tendrá un carácter principalmente religioso e institucional, se ha habilitado un espacio destinado al público general. Previamente al acto central, habrá un momento con música que abrirá las puertas de la Catedral de Cordoba a esta audiencia selecta.

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La estructura del diálogo está diseñada para permitir una interacción directa entre el pontífice y los asistentes. Se prevén cuatro testimonios diferentes que compartirán la experiencia personal de quienes decidieron seguir a Jesús de manera más cercana. El objetivo es que de cada intervención surja una pregunta que León XIV pueda contestar en el momento o al cierre del encuentro.

Testimonios y Representación Federal

El fray Pablo Ureta, carmelita descalzo que sirve en Alta Gracia, explicó que la propuesta es un diálogo abierto con el Pontífice sobre la vocación. Los testimonios seleccionados pretenden expresar la diversidad de carismas y realidades a lo largo y ancho de la Argentina, asegurando una representación federal auténtica.

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Si bien las identidades exactas de los testigos se mantienen en reserva, se confirmó que un sacerdote, un seminarista y una mujer consagrada le hablarán al Papa. Se busca que haya edades y estados de vida distintos en cada intervención para reflejar la realidad completa de la Iglesia. Fray Ureta añadió que se busca reflejar la diversidad de carismas a lo largo y ancho de la Argentina.

Contexto Religioso e Histórico

Los viajes del Papa buscan confirmar en la fe a los diferentes sectores del Pueblo de Dios, y la vida consagrada ocupa un lugar central por su testimonio evangélico en cada país. El objetivo es que los testimonios expresen desde el gozo de la vocación, los desafíos y hasta las dificultades experimentadas en la tarea pastoral. León XIV eligió encontrarse desde esta ciudad, tierra de santos, con todos los miembros de la vida consagrada.

Aunque el acto sucederá en la explanada, no se descarta que el Papa ingrese unos minutos al interior del mayor templo católico provincial. El evento tendrá un valor simbólico especial debido a la presencia de dos figuras religiosas históricas hermanadas por la historia: la Virgen del Rosario del Milagro y el Señor del Milagro de Salta.

Procedencias y Logística del Evento

Los participantes llegarán desde distintas jurisdicciones eclesiásticas del país, incluyendo Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Corrientes, Resistencia, Posadas, Paraná, San Juan, Neuquén, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. También habrá representantes de otras jurisdicciones de la Patagonia, el norte y el centro argentino, así delegaciones de Chile, Perú y Paraguay.

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En cuanto a las edades de los asistentes confirmados, 468 tienen entre 18 y 29 años, 668 entre 30 y 44 años, y 903 entre 45 y 59 años. En tanto, 539 tienen entre 60 y 74 años, y 89 personas tienen más de 75 años. La organización ha dispuesto 80 colectivos para trasladar a quienes asistirán a la eucaristía desde la mañana directamente a la Catedral.