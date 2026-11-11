Papa León XIV visita Penal de Devoto en medio de vaciamiento y traslado de internos

El Papa León XIV recorrió el Penal de Devoto con 72 presos seleccionados, mientras docentes denuncian que la cárcel fue vaciada intempestivamente antes de su arribo para ocultar la realidad del lugar.

El Papa León XIV realizó una visita simbólica este miércoles al Penal de Devoto, donde se dirigió a un grupo reducido de internos. Durante el encuentro, el sumo pontífice destacó la posibilidad de reiniciar las vidas desde la oscuridad hacia la esperanza, aunque esta jornada está marcada por controversias sobre las condiciones reales del establecimiento.

Visita controlada y selección de detenidos

Durante su estadía en la unidad carcelaria, León XIV estuvo acompañado por exactamente 72 presos seleccionados previamente. El jefe de la pastoral penitenciaria junto con el Servicio Penitenciario determinaron quiénes participarían en el acto. A estos internos se les proporcionaron ropas nuevas y el espacio fue acondicionado para disfrazar la dura realidad del penal. Juan Pablo Parchuc, docente del centro universitario en el Penal de Devoto, afirmó ante Radio 750 que lo observado por el Papa poco tiene que ver con la vida real en la prisión.

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Denuncia de vaciamiento intempestivo

Parchuc señaló que la visita coincide con el cierre inminente del penal y el traslado repentino de detenidos en las últimas semanas. Jorge García Cuerva confirmó que la población carcelaria bajó de 1.500 personas debido a este proceso de traslado con vistas al cierre definitivo. El docente sostuvo que es probable que León XIV no supiera que la cárcel fue vaciada antes de su llegada para evitar escuchar el calvario que viven los reclusos restantes. La resistencia educativa construida en el centro, considerada modelo mundial, fue interrumpida abruptamente durante este periodo.

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Impacto en la educación y traslados forzados

El cierre afectó gravemente programas académicos y proyectos sociales como revistas, libros y podcasts formados por privados de libertad. Las personas trasladadas fueron enviadas principalmente al penal de Marcos Paz, donde no existen recursos educativos ni estructuras de apoyo. Algunos internos fueron movidos a Ezeiza para continuar sus estudios, pero muchos docentes perdieron contacto con sus estudiantes. Esta desconexión rompió procesos de transformación personal y profesional que habían funcionado a pesar de las limitaciones carcelarias.

Mensaje de renovación espiritual

A pesar de las críticas externas, el Papa León XIV mantuvo un discurso centrado en la redención humana. Afirmó que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite. Instó a los presentes a encender pequeñas luces de esperanza incluso cuando la situación parece de oscuridad total. Espera llevarse el mensaje de que una nueva vida es posible, independientemente de los actos cometidos o el dolor causado anteriormente.