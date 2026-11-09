Papa León XIV visita Cottolengo Don Orione y celebra misa en Palermo

El Papa León XIV llega a Claypole para visitar el Cottolengo Don Orione y luego celebra su primera misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles en Palermo.

El Papa León XIV desembarcó en Argentina para iniciar su viaje pastoral con una serie de eventos de alto impacto simbólico y devocional en la provincia de Buenos Aires. La jornada comenzó en la localidad de Claypole, donde la máxima autoridad de la Iglesia Católica se dirigió hacia el histórico centro asistencial Cottolengo Don Orione. Este primer acto oficial sentó las bases para una agenda extensa que incluye una celebración eucarística de gran magnitud en la Ciudad de Buenos Aires.

Operativo masivo en Claypole y llegada puntual

A las 9.15 de la mañana, el Santo Padre llegó al centro asistencial ubicado en Claypole, donde se desplegó un amplio operativo sanitario y de seguridad para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes. La ambientación en las inmediaciones del Cottolengo fue cuidadosamente diseñada, extendiéndose incluso a los baños químicos de la zona, los cuales fueron decorados con imágenes alusivas al Papa León XIV, al papa Francisco y a Don Orione, el fundador de la congregación.

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Las calles del barrio se llenaron de banderas y una profunda emoción a medida que avanzaban las horas. Familias enteras caminaban unidas hacia una pantalla gigante instalada por la municipalidad sobre la avenida Lacaze para seguir cada detalle de la visita. El operativo incluyó una importante presencia policial para organizar la llegada masiva de vecinos, lo que resultó en el cierre al tránsito vehicular de las calles circundantes, permitiendo únicamente la circulación peatonal.

La expectativa creció con fuerza en Claypole, descrita por los presentes como la "capital" del distrito. Alrededor de 400 personas, entre residentes y familiares, estuvieron presentes para el encuentro privado que duró 40 minutos. Durante este tiempo, el Papa recorrió los pabellones y visitó la capilla, deteniéndose para compartir un momento de oración y reflexión con las personas allí presentes.

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La historia del Cottolengo y los residentes

El Cottolengo Don Orione es una institución fundamental en la región, fundada por el santo Luis Orione y perteneciente a la congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia. Con 90 años de antigüedad, ocupa 50 hectáreas de terreno y está compuesto por 14 edificios que albergan actualmente a 410 personas con discapacidad. Muchos de estos residentes han atravesado situaciones de pobreza extrema y vulnerabilidad antes de llegar al centro.

La infraestructura del centro incluye consultorios, aulas, espacios de rehabilitación y talleres, donde trabajan más de 400 profesionales, entre médicos, enfermeras y auxiliares. El principal financiamiento del Pequeño Cottolengo proviene de obras sociales públicas como PAMI y de obras sociales privadas, asegurando la continuidad de sus servicios de caridad dentro de la Iglesia Católica.

Dentro de las instalaciones, se había organizado un sistema de acceso basado en colores de pulseras para los acreditados, dividiendo el área en diferentes patios. La vigilia comenzó a la medianoche en la Avenida Lacaze, donde algunos asistentes durmieron sobre el cemento esperando la llegada del Papa. La devoción se reflejaba no solo en los rezos, sino también en la presencia de jóvenes como Noah, de 11 años, quien esperaba desde las 4 de la mañana con una remera que mostraba el rostro del Papa.

Misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles

Tras la visita a Claypole, la agenda del Papa León XIV continuó con un evento de mayor escala en la capital federal. A las 11.30, el Santo Padre celebró una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo. Este acto representó la primera misa del pontificado en dicha ciudad, atrayendo a una gran cantidad de fieles que buscaban participar de la celebración.

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La transición entre el encuentro íntimo en Claypole y la gran misa en Palermo marcó el contraste entre la cercanía con los grupos vulnerables y la celebración pública de la fe. El clima de esperanza compartida y la profunda devoción observada en ambas locaciones subrayaron el tono de la visita oficial. La comunidad de Claypole vivió horas decisivas de comunión, mientras que Palermo se preparó para recibir a la máxima autoridad de la Iglesia en un espacio simbólico de la ciudad.