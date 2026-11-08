Papa León XIV visita Cottolengo Don Orione en Claypole para destacar la vulnerabilidad social

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole enfatiza la crisis social en Buenos Aires, según palabras de Andrés Larroque.

El Papa León XIV realizará una visita oficial al Cottolengo Don Orione ubicado en Claypole durante el día de este lunes, un evento que ha cobrado una relevancia significativa dada la compleja situación social y económica que enfrenta la provincia de Buenos Aires en la actualidad.

Mensaje Social en Contexto de Crisis

Andrés Larroque, quien ejerce el cargo de Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, ha señalado que la decisión del Sumo Pontífice de elegir una institución dedicada al cuidado de personas en situación de extrema vulnerabilidad constituye un mensaje directo y poderoso para toda la sociedad argentina en este momento crítico.

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Esta elección se enmarca en un contexto caracterizado por un aumento pronunciado en la demanda de alimentos, una pérdida generalizada de puestos de trabajo y las consecuencias directas que genera el ajuste económico implementado por el gobierno nacional liderado por Javier Milei.

Larroque ha interpretado esta visita como un acto que busca reivindicar la figura del Papa Francisco, quien mantenía estrechos lazos con Argentina, y anticipar una posible futura visita a Perú, un país profundamente querido por el actual pontífice. La intervención del Papa se sitúa en un cruce entre lo trascendente y lo terrenal, aportando valores espirituales a la vida cotidiana.

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Presupuesto y Atención a la Pobreza

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encuentra actualmente bajo una presión considerable, destinando cerca del noventa por ciento de su presupuesto total a políticas alimentarias esenciales para mitigar la pobreza extendida en la región.

Entre las principales iniciativas se encuentra el Servicio Alimentario Escolar, una red masiva que alcanza a aproximadamente dos millones quinientas mil estudiantes y que requiere una inversión mensual de setenta mil millones de pesos para mantener su operatividad y calidad en las zonas más afectadas.

A pesar de este enorme esfuerzo presupuestario, las necesidades sociales continúan creciendo de manera exponencial. Desde el Ejecutivo provincial han advertido sobre situaciones de vulnerabilidad inusuales que han comenzado a registrarse incluso en localidades del interior del territorio bonaerense, áreas tradicionalmente menos afectadas por estos indicadores de pobreza extrema.

La provincia de Buenos Aires representa el cuarenta por ciento de la población total argentina, por lo que la crisis económica y social se expresa de manera aguda en un aumento notable de la demanda alimentaria, abarcando tanto los sectores tradicionales del conurbano como zonas del interior.

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Reflexión sobre el Modelo Económico

Larroque ha destacado que el nombre elegido por el nuevo pontífice, León, hace referencia directa al pontífice que promulgó la encíclica Rerum Novarum, lo que indica una preocupación profunda por lo social y un enfoque en la solidaridad frente a la desigualdad.

La visita tiene como objetivo servir como un punto de inflexión urgente para el reencuentro de los argentinos, buscando dejar atrás los desencuentros que han llevado a la situación problemática actual. El mensaje invita a reflexionar y a realizar un examen introspectivo sobre qué aspectos deben modificarse en la estructura social.

Se busca superar la mirada individualista o arrogante que cree que nadie necesitará ayuda de los demás, recordando que no existen ciudadanos de primera o de segunda categoría, ni personas descartables en la sociedad. Todos nos necesitamos y aquellos con más posibilidades deben tender la mano a quienes más necesitan.

Esta intervención llega en un momento donde la Iglesia ha expresado previamente una preocupación por una crisis existencial a nivel mundial, combinando la preocupación por temas sociales con inquietudes vinculadas a la inteligencia artificial, todo ello orientado a fomentar una comunidad más solidaria y justa para todos los ciudadanos.