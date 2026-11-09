Papa León XIV visita Cottolengo Don Orione en Argentina y destaca discapacidad

El Papa León XIV arribó al Cottolengo Don Orione en Buenos Aires para visitar a personas con discapacidad, en medio de la polémica por los ajustes sociales del gobierno argentino.

El Papa León XIV desarrolló su segunda jornada de visita oficial en Argentina este lunes, centrando su atención en la comunidad de personas con discapacidad severa. El Sumo Pontífice arribó al Cottolengo Don Orione, ubicado en el barrio porteño de Don Orione, tras salir de la Nunciatura Apostólica cerca de las 07:40 horas. Este movimiento simbólico busca visibilizar la situación de un sector vulnerable de la sociedad argentina.

Visita Papal al Centro de Discapacidad

La llegada del Santo Padre al Cottolengo tuvo como objetivo principal demostrar cercanía y solidaridad con las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Miles de fieles y curiosos se apostaron a lo largo del trayecto y en las inmediaciones del centro para saludar al Pontífice, quien respondió a los grupos con un saludo levantando sus manos. La Conferencia Episcopal aconsejó esta visita, destacando el Cottolengo como el lugar más emblemático de atención a personas con discapacidad severa en el país.

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Debate Social y Ajustes Gubernamentales

La decisión de visitar esta institución se produce en un contexto de fuerte controversia política y social. El presidente de la Pastoral Social, Dante Braida, obispo de La Rioja, señaló que espera que la presencia del Papa aumente la sensibilidad del Estado argentino. Braida enfatizó la importancia de que el gobierno mejore el pago de pensiones y prestaciones a personas con discapacidad, medidas que han sido objeto de fuertes ajustes por parte de la administración actual.

Reacciones de Líderes Religiosos y Civiles

El obispo Braida argumentó que la visita tiene una significación muy grande debido a la polémica reciente por los recortes en el área de discapacidad. Según sus declaraciones, el Papa eligió deliberadamente un lugar vulnerable para generar mayor conciencia en la sociedad y en las autoridades. Esta postura refleja el deseo de que la visita genere un impacto duradero en la política social y no se limite a un acto ceremonial.

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Contexto Político y Presencia de Javier Milei

Mientras el Papa realizaba sus actividades en Don Orione, el presidente de la Nación, Javier Milei, seguía de cerca los eventos de la visita papal. La cobertura mediática especial, incluyendo la de Clarín, destacaba la intimidad del viaje y la mirada de especialistas como Sergio Rubin. La intersección entre la autoridad religiosa y la política nacional añade una capa de complejidad al análisis de los efectos de esta jornada.

Próximos Pasos y Misa en Palermo

Después de la visita al Cottolengo, el Papa León XIV continuará su agenda con la celebración de su primera misa en la basílica de Palermo. Este acto público será un momento clave para reafirmar su mensaje de justicia social y cuidado por los más desfavorecidos. La prensa internacional y local mantiene la cobertura en vivo para documentar cada detalle de esta histórica gira pastoral en Sudamérica.