Papa León XIV visita Argentina: detalles del escenario diseñado por el sacerdote Eugenio Uda

Descubre los detalles del escenario en Palermo para la misa del Papa León XIV. Un diseño de 24 metros creado por el sacerdote Eugenio Uda con símbolos clave católicos.

El sacerdote Eugenio Uda diseñó el escenario de 24 metros, incorporando el Espíritu Santo, la cruz y la piedra. La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá este lunes uno de sus principales acontecimientos con la celebración de una misa frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Para recibir al Pontífice, se montó una estructura de grandes dimensiones que combina elementos arquitectónicos contemporáneos con símbolos de la tradición católica.

Arquitectura y Simbología del Diseño

El escenario tiene una extensión de 24 metros y fue concebido para albergar las actividades religiosas previstas durante la visita. El sacerdote Eugenio Uda, quien estuvo a cargo del diseño conceptual de la estructura, explicó que su propuesta partió de tres referencias centrales de la fe católica. Estas son el Espíritu Santo, la cruz y la piedra. Cada uno de estos elementos tiene una representación concreta en diferentes sectores del escenario, desde la cubierta superior hasta el altar donde León XIV presidirá las celebraciones.

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El trabajo de Uda consistió en proyectar un espacio destinado a una celebración multitudinaria. Este recinto cumple con las necesidades técnicas y operativas de un encuentro de estas características, pero también incorpora significados profundos. La propuesta busca que los símbolos religiosos puedan identificarse en la propia estructura, sin estar concentrados exclusivamente en el altar. La cubierta superior, una cruz de grandes dimensiones y el revestimiento del lugar destinado a la celebración representan cada uno de los conceptos elegidos.

Operativa Técnica y Logística

La organización técnica estuvo a cargo de una productora experta en eventos internacionales en el país, como Lollapalooza Argentina y los recitales de Coldplay y Taylor Swift. Esta empresa tuvo a su cargo la instalación de las estructuras, los equipos de sonido, las pantallas y los sistemas de iluminación necesarios para desarrollar las actividades ante miles de personas. Su experiencia garantiza la seguridad y calidad técnica del evento masivo.

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El escenario fue diseñado para que el Papa pueda ser visto desde distintos sectores del predio. Además, las celebraciones pueden seguirse a través de los dispositivos audiovisuales instalados en el corredor de la avenida del Libertador. El espacio contempla la visibilidad desde múltiples ángulos, asegurando que los fieles en la zona norte de la ciudad puedan participar plenamente de la misa. La altura y disposición de los elementos responden a esta necesidad logística de alcance visual.

Los Tres Símbolos Religiosos Clave

La arquitectura del escenario está organizada a partir de tres referencias religiosas específicas. Uno de los componentes centrales es su cubierta superior, cuyo diseño presenta líneas curvas y ondulaciones. Estas formas buscan reproducir la silueta de una paloma, simbolizando al Espíritu Santo. Esta representación no se limita a una imagen decorativa, sino que se extiende sobre el escenario para abarcar a toda la comunidad de creyentes.

El segundo símbolo elegido es la cruz, elemento principal del cristianismo. En el escenario de Palermo, está representada mediante una estructura blanca de grandes dimensiones, ubicada en uno de los laterales. Su presencia es imponente y clara, sirviendo como punto focal visual y espiritual para los asistentes. La tercera referencia se incorpora en el altar, que cuenta con un revestimiento de piedra. Esta elección remite a la tradición católica que identifica a San Pedro como el fundamento de la Iglesia.

Impacto Cultural y Relevancia

La construcción final resulta ser una edificación de color blanco, con una cubierta de líneas curvas. Su composición combina referencias religiosas tradicionales con recursos de la arquitectura contemporánea. Este enfoque moderniza la estética sacra sin perder su solemnidad ni su conexión con la historia de la Iglesia. El resultado es una instalación que funciona tanto como escenario funcional como símbolo teológico permanente.

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La intención del diseñador fue que los símbolos no quedaran limitados a una interpretación estática. La altura de la estructura y su disposición responden a la necesidad de que sean distinguibles desde diferentes sectores del espacio habilitado para el público. La misa contará con una capacidad masiva, y la visibilidad constituye uno de los aspectos contemplados en el montaje integral. La cruz también tiene un significado religioso dentro del concepto arquitectónico general.