Papa León XIV visita Argentina: Cortes en Palermo y transporte gratuito

Conocemos los detalles de la visita del Papa León XIV el 8 de noviembre. Se activaron cortes masivos en Palermo y transporte público gratuito para voluntarios y usuarios.

La ciudad de Buenos Aires intensificó los preparativos logísticos para la inminente llegada del Papa León XIV, cuya visita oficial está programada para el 8 de noviembre. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció este jueves la expansión significativa de los cortes de tránsito en el barrio de Palermo, zona central de los eventos religiosos y sociales que se desarrollarán durante la estancia pontificia. Estas medidas responden a la necesidad de garantizar la seguridad de los miles de fieles y garantizar la operatividad del evento de mayor concurrencia del año en la capital argentina.

Cortes de tránsito masivos en Palermo

El operativo de seguridad y montaje estructural ha generado la clausura total de decenas de calles en el barrio de Palermo. La Avenida Del Libertador permanecerá cerrada entre la Avenida Sarmiento y la calle Olleros, permitiendo únicamente el paso peatonal sobre Olleros. Esta restricción busca despejar el perímetro inmediato al Monumento de Los Españoles, donde se llevará a cabo una misa multitudinaria prevista para el próximo lunes 9 de noviembre. La autoridad local justificó estas acciones como necesarias para el armado de las infraestructuras temporales y el dispositivo de seguridad estatal.

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Entre las vías totalmente cerradas figuran arterias clave como las calles Sarmiento, entre Santa Fe y F. Alcorta; Gorostiaga, entre Del Libertador Av. y Migueletes; y Maure, entre Del Libertador y Migueletes. También se restringió el acceso vehicular en Jorge Newbery, Benjamín Matienzo, San Benito de Palermo, y Ortega y Gasset, todas ellas intersecadas con Del Libertador y Migueletes. Adicionalmente, las calles Marcelino Freyre, Iraola, Pedro Montt y Sinclair también sufren bloqueos totales o parciales que afectan la movilidad tradicional en esta zona de alta densidad urbana.

Beneficios en autopistas para usuarios

Como contrapartida a las restricciones viales, el Gobierno porteño determinó que la autopista Illia y el Paseo del Bajo son gratuitos para vehículos livianos desde el miércoles de la noche. Esta medida beneficia a automóviles, motos y camionetas que circulen por estas vías, eliminando el peaje habitual durante el período de la visita. La empresa concesionaria Autopistas Urbanas (AUSA) habilitó el Paseo del Bajo para el uso de autos y utilitarios sin cargo, una estrategia para descongestionar la superficie y canalizar el tráfico pesado hacia otras rutas menos afectadas por los cortes en Palermo.

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No obstante, existen restricciones técnicas importantes para los conductores. Quienes utilicen estas autopistas deben respetar rigurosamente la velocidad máxima de 60 km/h, señalizada en cada tramo. Las motos están terminantemente prohibidas en el Paseo del Bajo por motivos de seguridad vial. Para el tránsito pesado, como camiones, se mantiene vigente el cobro de tarifas según el horario de circulación y la cantidad de ejes del vehículo, asegurando así la continuidad de la recaudación para este sector específico durante el operativo.

Refuerzo del transporte público y ferrocarriles

La Secretaría de Transporte dispuso un operativo especial extendido desde el 8 hasta el 11 de noviembre para facilitar los traslados de la población y los fieles. Este dispositivo fue coordinado conjuntamente por el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Luján, las empresas de transporte y la Conferencia Episcopal Argentina. Se priorizó la implementación de frecuencias de día hábil para colectivos y trenes, garantizando la circulación continua incluso durante los días feriados que coinciden con la visita pontificia.

Los servicios ferroviarios de las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza funcionarán con cronogramas extendidos. Se incorporaron trenes nocturnos y adicionales en horarios inusuales para facilitar los desplazamientos hacia las celebraciones en la Capital Federal y Luján. En la madrugada del lunes 9 habrá servicios especiales desde la medianoche, mientras que la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11 contarán con refuerzos extraordinarios. Además, se garantizaron viajes gratuitos para 24.000 voluntarios que asisten a los eventos.

Restricciones en estaciones ferroviarias

Las operaciones en el sistema de subterráneos y cercanías han sufrido alteraciones específicas para asegurar el orden público. Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecen cerradas al ascenso y descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18:00 hasta el inicio de los servicios del jueves 12. Esta decisión afecta directamente a los usuarios que requieren acceder a estas estaciones, obligándolos a utilizar paradas alternativas en las inmediaciones. El objetivo es liberar espacios en estaciones estratégicas y reducir la aglomeración de personas en puntos neurálgicos de la red de transporte.