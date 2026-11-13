Papa León XIV viaja a Chiclayo, su antigua sede episcopal en Perú

El Papa León XIV viaja este viernes a Chiclayo, Perú, la ciudad donde fue obispo durante ocho años. Conoce los detalles de su llegada y la agenda oficial.

El Papa León XIV emprendió este viernes su viaje hacia la ciudad de Chiclayo, en el norte del Perú, como parte de la tercera y última etapa de su gira apostólica por América del Sur. Este desplazamiento marca un momento significativo en su agenda oficial, ya que se dirige a la urbe donde residió durante ocho años anteriormente, ejerciendo como obispo antes de ser elevado al pontificado.

Detalles del traslado a la ciudad natal episcopal

La cápsula de seguridad que transporta al Sumo Pontífice se encuentra actualmente en la base aérea militar de Lima, ubicada dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Desde este nodo de transporte, el avión está listo para despegar hacia el norte del país, completando un trayecto que conecta la capital peruana con su antiguo lugar de residencia episcopal. El desplazamiento ha sido coordinado con los máximos estándares de seguridad para garantizar el desplazamiento seguro del líder de la Iglesia católica.

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Antes de su partida definitiva, el Papa León XIV realizó un breve acto en la Nunciatura Apostólica. El pontífice salió al balcón para saludar a los fieles que habían esperado desde tempranas horas de la mañana. Durante este encuentro, el Sumo Pontífice pronunció un mensaje de apenas un minuto, iniciando su discurso en italiano hasta que se percató del error lingüístico, momento en el que sonrió y comentó que en su casa se habla italiano, corrigiendo así el idioma para comunicarse mejor con la multitud.

La conexión personal con la diócesis de Chiclayo

Este regreso de Robert Prevost, de 71 años, a Chiclayo representa la parte más emotiva de su intensa gira sudamericana. La ciudad costera, con una población de aproximadamente 600.000 habitantes, ha preparado una calurosa bienvenida al primer papa estadounidense, quien también posee la nacionalidad peruana. La presencia del Papa es omnipresente en el centro histórico de la ciudad, cerca de la catedral, donde letras doradas anuncian a Chiclayo como la ciudad del Papa León XIV.

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La celebración en la localidad se extiende más allá de los actos oficiales. Los comercios locales exhiben afiches con la figura del pontífice y el mensaje de bienvenido a casa. Incluso la gastronomía local ha sido adaptada para la ocasión; el postre tradicional King Kong se vende en cajas que incluyen un llavero con la figura del Papa y una plegaria impresa, reflejando la profunda integración de la visita en la identidad cultural y religiosa de la región.

Contexto histórico y próximos pasos en la gira

El Papa León XIV arribó a Perú el miércoles, completando así las paradas previas en Uruguay y Argentina. Esta visita ocurre semanas después de que el pontífice se sometiera a una operación por un cáncer al pulmón, lo que añade una capa de relevancia espiritual y de resiliencia a su peregrinaje. En su primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y sus 1.400 millones de fieles, León XIV saludó afectuosamente a su querida diócesis de Chiclayo, reafirmando sus lazos con la comunidad.

Una pantalla gigante proyecta las diferentes etapas de la gira del Sumo Pontífice, permitiendo a los ciudadanos seguir el itinerario completo. Con su llegada prevista a Chiclayo, el Papa León XIV se prepara para encontrarse con sus viejos amigos y la ferviente población, cerrando con broche de oro su recorrido por el continente sudamericano y fortaleciendo los vínculos históricos entre la Santa Sede y esta región del Perú.