Papa León XIV se reúne con jóvenes en el Monumento de los Españoles

El papa León XIV llegó a Buenos Aires cerca de las 18 de este martes y por la noche participa de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El papa León XIV participa este martes de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. El Sumo Pontífice llegó a la capital argentina cerca de las 18 y la actividad con jóvenes está prevista para la noche, como parte de su agenda en el país.

Llegada del papa León XIV a Buenos Aires

El papa León XIV llegó a Buenos Aires cerca de las 18 de este martes. La visita a la capital argentina llega después de un recorrido que la fuente describe como histórico por la provincia de Córdoba.

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Según el texto original, el Sumo Pontífice continúa su agenda en Buenos Aires tras la etapa cordobesa. La fuente no detalla la hora exacta de cada actividad ni el programa completo de la jornada.

Encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles

El encuentro entre el papa León XIV y los jóvenes se realiza por la noche en el Monumento de los Españoles. La información disponible confirma el lugar y el horario previsto para esta actividad.

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Una galería de fotografías publicada por el medio muestra imágenes del encuentro en el Monumento de los Españoles. El material visual reúne distintos momentos de la reunión con los jóvenes, aunque el texto de origen no describe cada imagen.

Diálogo con cuatro jóvenes en la vigilia de Palermo

El papa León XIV dialogó con cuatro jóvenes durante la vigilia masiva en Palermo, según un titular que acompaña a la galería. El material indica que se ofrecerá información sobre quiénes son esos jóvenes y cuál es su historia.

El texto disponible no incluye los nombres de los jóvenes, sus edades ni el contenido de la conversación. Para conocer esos detalles será necesario consultar el texto completo de la publicación original.