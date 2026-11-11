Papa León XIV rompe récords en Luján con 3,5 millones de fieles

El pontífice consolidó su tercer lugar histórico global tras reunir a 3,5 millones de personas en Argentina, superando marcas previas.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján registró una concurrencia sin precedentes durante la celebración litúrgica encabezada por el Papa León XIV. Este evento se posiciona oficialmente como la tercera misa más numerosa en la historia registrada por la Iglesia Católica universal. La asistencia masiva alcanzó la cifra exacta de 3,5 millones de fieles congregados en suelo argentino.

Récord histórico en la Basílica de Luján

La Misa por la Caridad celebrada en este santuario mariano consolidó un nuevo hito demográfico para la institución religiosa. El sumo pontífice reescribió las estadísticas eclesiales globales al superar marcas anteriores establecidas en otros continentes. Esta participación masiva demuestra un fervor popular que trasciende fronteras y tiempos históricos.

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Jerarquía mundial de las misas masivas

El registro absoluto de concurrencia continúa en manos de la ceremonia realizada en el parque Rizal de Manila, Filipinas. Aquel evento reunió a una multitud bajo lluvia constante durante la X Jornada Mundial de la Juventud. La capital filipina mantuvo ese estatus dominante durante dos décadas ininterrumpidas. La misa de León XIV en Luján ocupa actualmente el tercer puesto del ranking global confirmado.

Posicionamiento continental y local

Dentro del continente americano, esta celebración argentina obtiene el primer lugar absoluto en cantidad de asistentes. En Río de Janeiro, Brasil, el Papa Francisco encabezó la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en 2013. Aquella misa en Copacabana logró reunir a 3,2 millones de personas. La diferencia numérica entre ambos eventos es de 300 mil fieles adicionales para la actual visita.

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Otro encuentro litúrgico en Palermo

Además del evento en Luján, el pontífice presidió otra misa multitudinaria en Buenos Aires. Esta segunda celebración tuvo lugar junto al Monumento a los Españoles en Palermo. La avenida del Libertador acogió a grandes multitudes para este oficio religioso específico. Ambos encuentros argentinos completan los puestos de vanguardia en el ranking internacional.

Impacto duradero en la devoción popular

Estos resultados ratifican el arraigo histórico de la fe católica dentro de la población argentina. Las cifras oficiales no permiten dudas sobre la magnitud espiritual de estos días. La huella dejada por estas visitas redefine el alcance contemporáneo de la jerarquía eclesiástica. Los registros futuros deberán compararse con estos estándares recién establecidos.