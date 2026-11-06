Papa León XIV recibirá frío polar y vientazo en Buenos Aires

El Papa León XIV aterriza en Buenos Aires bajo un frente de frío polar. La sensación térmica bajará a 11°C por el viento pampero. Conoce el pronóstico detallado.

El pronóstico del tiempo ha experimentado un cambio drástico que afectará directamente la llegada del Papa León XIV al Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires. La autoridad religiosa enfrentará condiciones invernales con temperaturas reales de 13 grados Celsius y una sensación térmica que descenderá hasta 11 grados Celsius debido a las ráfagas de viento del sureste. Este frente de frío polar traerá consigo un vientazo intenso que marcará el inicio de la visita oficial.

Condiciones Iniciales y Sensación Térmica

La llegada del Sumo Pontífice coincide con una marcada caída térmica en la capital argentina, creando mañanas heladas para los miles de fieles que se darán cita. Aunque la temperatura ambiental se mantendrá en 13 grados, el efecto combinado del viento y la humedad hará que la sensación de frío sea más penetrante. Las autoridades meteorológicas advierten sobre esta enorme amplitud térmica que caracterizará las primeras jornadas.

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Protocolo Y Abrigo Para Personalidades

Para los actos protocolares en la Casa Rosada y el posterior encuentro con el presidente Javier Milei, los asistentes deberán contar con abrigo adecuado para resistir el clima. Durante el mediodía y la tarde, el cielo presentará soleado con paso de nubes, permitiendo que las máximas rocen los 19 grados Celsius. Sin embargo, un viento noreste intenso mantendrá la sensación térmica en 16 grados, requiriendo precaución durante las actividades al aire libre.

Evolución Climática Durante La Visita

A medida que avance la estadía, el pronóstico anticipa un aumento progresivo de las temperaturas máximas y mañanas frías con cielos mayormente despejados. Durante la visita al barrio Don Orione y la misa en el Monumento a los Españoles, el cielo permanecerá completamente despejado. Las temperaturas subirán francamente desde los 14 grados matutinos hasta alcanzar una agradable máxima de 24 grados por la tarde.

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Traslado A Cordoba Y Vigilia Nocturna

En esta jornada específica, el Papa viajará por la mañana hacia la provincia de Córdoba, dejando atrás el frío inicial de la capital. La vigilia nocturna con jóvenes en el Monumento a los Españoles se desarrollará bajo un cielo parcialmente nublado. Será considerado el día más cálido de la estadía papal en la ciudad, con mínimas de 17 grados y máximas que rondarán los 26 grados Celsius.

Condiciones Ideales En La Basílica De Lujan

Para la última gran misa multitudinaria de despedida en la Basílica de Luján, las condiciones meteorológicas serán óptimas para los peregrinos. Se espera una mañana fresca de 19 grados y una tarde primaveral que alcanzará los 28 grados. El cielo estará totalmente despejado con vientos leves, garantizando un cierre ideal para el pontificado en suelo argentino.