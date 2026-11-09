Papa León XIV preside misa masiva en Buenos Aires

Miles de fieles congregados en Palermo vieron a León XIV celebrar misa con obispos argentinos tras su paso por Claypole, en un evento histórico de la visita.

Una inmensa multitud colmó la Avenida del Libertador y los parques de Palermo durante la mañana del feriado nacional para presenciar la celebración religiosa más masiva de la visita papal. El Santo Padre, tras saludar a las delegaciones en el papamóvil, inició la liturgia junto a los obispos de las diócesis argentinas.

Desarrollo de la Eucaristía en Palermo

La ceremonia religiosa fue transmitida en alta definición para quienes observaban desde otros puntos del país y del exterior. La homilía y los gestos de los fieles se siguieron mediante pantallas gigantes ubicadas a lo largo de la vía principal. El despliegue logístico permitió que la marea humana respetara cada detalle del acto sagrado.

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El arribo del Sumo Pontífice a la zona de Palermo se produjo después de su visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. Este recorrido preliminar estableció el tono de cercanía que caracterizó la jornada completa.

Seguridad y Paro de Transporte

La zona del Monumento de los Españoles se mantuvo bajo un estricto dispositivo de seguridad y logística durante toda la mañana. Las autoridades organizaron el perímetro para garantizar la protección de los asistentes y la fluidez del evento.

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Rige un paro de colectivos por tiempo indeterminado que afecta a más de 180 mil habitantes de una capital alterna. Esta medida de restricción del transporte público fue implementada para priorizar la seguridad de la peregrinación.

Figuras y Contexto Histórico

El cardenal Leopoldo Brieva, arzobispo de Buenos Aires, participó activamente en la concelebración de la misa. Su presencia reflejó la importancia institucional de la jerarquía local en este evento de alcance global.

El cardenal Vicente Cullinan, arzobispo emérito de la misma archidiócesis, también estuvo presente en la celebración. Su participación simbolizó la continuidad histórica y espiritual de la iglesia en la región.

Impacto Social y Frases Clave

La jornada fue definida como histórica por los medios locales debido a la convergencia de factores políticos y religiosos. La interacción del pontífice con los sectores más vulnerables marcó un hito en la diplomacia pública.

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Se realizaron actualizaciones constantes sobre las frases principales de la homilía y los gestos de los fieles. Estas señales permitieron captar la profundidad del mensaje pastoral entregado en el corazón de la capital.