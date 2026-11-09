Papa León XIV: Multitudes celebran misa en Buenos Aires y agenda oficial

Casi dos millones de fieles presenciaron la misa del Papa León XIV en Buenos Aires. Conozca la agenda completa de su visita a Córdoba y la despedida en Ezeiza.

Este lunes, la ciudad de Buenos Aires vivió un evento histórico de naturaleza religiosa y social tras la visita pastoral del Papa León XIV. La jornada comenzó con una visita institucional al Centro de día Cotolengo Don Orione, ubicado en el barrio de Claypole, donde el pontífice mantuvo un encuentro con los asistentes. Posteriormente, se trasladó al corazón de la capital argentina para presidir una misa que congregó a casi dos millones de fieles en las calles de Palermo.

Cifras récord en la celebración de Palermo

La asistencia a la eucaristía superó todas las expectativas, consolidándose como una de las mayores concentraciones de público en la historia reciente de la ciudad. Mientras la plaza estaba abarrotada, millones de personas adicionales siguieron la ceremonia en vivo a través de la Cadena Nacional, asegurando que la influencia espiritual del Papa León XIV abarcase todo el territorio argentino.

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Cronograma detallado de encuentros y visitas

La agenda oficial del Papa León XIV incluye una serie de actos protocolares y pastorales programados con precisión horaria. En la tarde del lunes, a las 16:10, se realizó un encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). Más tarde, a las 17:30, el pontífice se reunió con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Finalmente, a las 18:45, celebró Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

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Actividades previstas para el martes 10 de noviembre

El calendario de la visita continúa este martes 10 de noviembre con una intensa jornada en la ciudad de Córdoba y su regreso a Buenos Aires. El Papa León XIV llegará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9:00 horas. En la capital cordobesa, a las 15:15, se reunirá con el clero, la vida consagrada y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. A las 20:15, presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Regreso a Buenos Aires y ceremonia de despedida

Al finalizar su estadía en Córdoba, el Papa León XIV regresará a Buenos Aires para cerrar su gira. La jornada del martes contempla una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, situado en el barrio de Devoto, a las 8:00 horas del día siguiente. La despedida oficial está programada para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, marcando el fin de esta histórica visita pastoral.