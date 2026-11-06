Papa León XIV llega a Paysandú: Inicio de su histórica gira en América Latina

El Papa León XIV inició su gira por América Latina arribando a Uruguay para visitar Paysandú y luego Buenos Aires, en un homenaje a Francisco.

El Papa León XIV ha llegado oficialmente a Uruguay para dar comienzo a su gira pastoral de once días que incluirá Argentina y concluirá en Perú. El Sumo Pontífice partió desde Roma a bordo del avión Pastor 01 y arribó a Montevideo en la tarde de este viernes, marcando el inicio de un recorrido histórico por el Cono Sur.

Homenaje a Francisco en la frontera

León XIV calificó explícitamente su visita a la Argentina como un homenaje póstumo al papa Francisco. Durante una rueda de prensa con los periodistas que lo acompañaron en el avión, reconoció que pisar la tierra del papa argentino es muy importante para él, especialmente porque Francisco no pudo realizar dicha visita durante su pontificado.

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Este gesto simbólico refuerza los lazos espirituales entre ambos pontífices y destaca la relevancia del viaje para la comunidad católica en la región. La intención del Papa es rendir tributo al legado de Jorge Bergoglio, su predecessor argentino, mientras inicia una nueva etapa en la dirección de la Iglesia Católica.

Recepción masiva en Paysandú

La primera parada oficial de la gira tuvo lugar en la ciudad de Paysandú, donde autoridades advirtieron sobre el arribo de miles de fieles provenientes de Argentina durante la madrugada. Los accesos al Parque Municipal París Londres se abrieron a las 5.30 y los asistentes pudieron ingresar hasta las 8.15, preparándose para el evento central del día.

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Desde las 9.30, León XIV recorrió el predio con su papamóvil, facilitando el contacto directo con la multitud reunida. A las 10.00 dio inicio la primera misa de su gira sudamericana, marcando su primer encuentro masivo con los fieles argentinos en suelo uruguayo. El clima intenso y soleado no detuvo la devoción de los asistentes.

Además de los residentes de la región entrerriana, se espera la llegada de numerosos vehículos desde ciudades de Santa Fe y Corrientes. Estas localidades están geográficamente más cerca de cruzar a Uruguay que de llegar a Córdoba o Buenos Aires, lo que intensifica la movilidad transfronteriza durante este fin de semana.

Protocolo y encuentro con Yamandú Orsi

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, fue la primera autoridad en estrechar la mano del Papa León XIV en su primera parada. Este encuentro oficial marca el inicio formal de la visita pastoral en el país, que es considerado el menos católico y más laico de la región.

La Plaza Independencia en Montevideo se ha convertido en un punto de encuentro clave para recibir al Sumo Pontífice. Las imágenes oficiales muestran la preparación de la capital uruguaya para el paso del Papa, quien también visitará la capital el viernes antes de continuar su ruta hacia Argentina y Perú.

Historia y expectativas en Argentina

La visita de León XIV a Argentina es la primera de un Pontífice al país desde que Juan Pablo II realizara una extensa gira pastoral en 1987. El recorrido está previsto desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, generando un expectación sin precedentes en la sociedad argentina.

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El epicentro de los dos encuentros multitudinarios en la capital argentina será el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. Situado en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, este monumento de 24,5 metros de altura celebrará los históricos lazos de amistad entre España y Argentina.

El Monumento de los Españoles, donado por la colectividad española con motivo del centenario de la Revolución de Mayo de 1810, corona la estatua en mármol de la República. Su visita a este sitio emblemático subraya la relevancia histórica y cultural del recorrido del Papa por la capital argentina.

El lema de Paysandú y el futuro pontificado

La ciudad de Paysandú recibió al Papa bajo el lema "Paysandú te abraza", una frase que se repite en los carteles y gigantografías dispersas por la ciudad. Este eslogan refleja el espíritu de bienvenida de la localidad, que tiene poco más de 80 mil habitantes y se prepara para albergar a una multitud internacional.

Decenas de operarios trabajaron durante el día cerca del escenario y en las distintas torres de sonido que amplificarán el mensaje de León XIV. La atmósfera en la ciudad fue de expectación y preparación, con detalles en amarillo y blanco que adornan el entorno del Parque Municipal París Londres.

Esta gira también incluye una visita a Perú, la patria adoptiva del Papa. El avión que lo trajo a Sudamérica lleva el nombre de un campeón del mundo que jugó en Boca, un detalle que conecta la fe con la cultura popular argentina y uruguaya durante este viaje histórico.