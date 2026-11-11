Papa León XIV insta a la unión en Argentina durante su despedida.

El Papa concluyó su gira en Argentina con un discurso emotivo, instando a la feligresía a asumir un rol activo en la sociedad y a anunciar el Evangelio con alegría.

Frente a más de 2,5 millones de fieles que congregaron la plaza Belgrano y las calles aledañas en Luján, el papa León XIV hizo un llamado a la unión y al servicio como clave para la felicidad y la paz en la sociedad Argentina.

El Mensaje del Papa en Luján

Con un discurso atravesado por la gratitud, el afecto y la devoción mariana, el Papa agradeció a los argentinos por recibirle con los brazos abiertos, asegurando que la imagen de la Virgen de Luján había quedado en sus corazones.

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El Llamado a la Unidad

En el cierre de su intervención, el Papa instó a la feligresía a asumir un rol activo en la sociedad a través del servicio y la fraternidad, renovando la bendición para todo el pueblo argentino y exhortándolo a anunciar el Evangelio con alegría y gratitud.

La Reacción de la Multitud

Antes de partir hacia su próxima parada, la comitiva del papa León XIV se vio embargada por la emoción al recibir una camiseta de Boca, equipo local que simboliza una de las pasiones más fuertes de los argentinos.

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En el cierre de su discurso, León XIV volvió a instar a la feligresía a asumir un rol activo en la sociedad, renovando la bendición para todo el pueblo argentino y exhortándolo a anunciar el Evangelio con alegría y gratitud.

La Importancia de la Unidad en la Sociedad Argentina

El itinerario pastoral del Papa en Argentina concluyó con un llamado a la unidad en la sociedad, en un momento en el que el país se enfrenta a múltiples desafíos económicos, sociales y políticos.

La bendición del Papa a la multitud fue un recordatorio claro de la importancia de la fe y la unión en el contexto de la sociedad argentina, recordando a los asistentes que el servicio y la fraternidad son pilares fundamentales para la felicidad y la paz.