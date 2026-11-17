El Papa León XIV conversó con el presidente Javier Milei en su regreso a Roma. El Pontífice abogó por la equidad social y pidió reducir la polarización en Argentina.

El Papa León XIV regresó a Roma este martes tras completar una extensa gira por América Latina que incluyó paradas en Uruguay, Argentina y Perú. El avión papal aterrizó a las 8:48 de la mañana, hora local, en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, culminando un viaje de cerca de 15 horas. Durante el vuelo de retorno, el Sumo Pontífice sostuvo una rueda de prensa con los periodistas a bordo, donde compartió detalles cruciales sobre sus conversaciones con el presidente Javier Milei.

Encuentro con el presidente Javier Milei en el vuelo de regreso

León XIV reveló que durante la trayectoria de vuelta a la capital italiana dialogó extensamente con el mandatario argentino. El Papa reconoció que ya se había reunido con Javier Milei anteriormente en el Vaticano, un encuentro que contrasta con las diferencias políticas existentes entre ambas figuras. Además, el Pontífice mencionó que también sostuvo conversaciones con el antecesor de Milei, señalando que, aunque representaban líneas ideológicas muy distintas, ambos gobernantes mantenían una aparente buena relación interpersonal.

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En estas pláticas con el presidente argentino, el Papa León XIV hizo énfasis en la doctrina social de la Iglesia. Le instó a tomar en consideración especialmente a los más necesitados, promoviendo un respeto profundo por la dignidad de cada ser humano. También tocaron temas de economía y las dificultades estructurales que el país está atravesando actualmente, buscando orientar las políticas públicas hacia el bienestar general.

Doctrina social y necesidad de redistribución equitativa

Sobre los aspectos económicos discutidos, León XIV insistió en la importancia de redistribuir la riqueza de una manera más equitativa. El objetivo declarado es evitar el fenómeno de la reducción o incluso la eliminación de la clase media, un proceso que el Papa calificó como negativo para la cohesión social. Explicó que esta doctrina busca mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo, animando tanto a los ciudadanos como a la clase política a trabajar juntos en la reconstrucción nacional.

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El Pontífice afirmó que su mensaje al viajar a diferentes naciones no tiene un carácter político partisanista. A pesar de ello, advirtió que existen esfuerzos por forzar su posición hacia la derecha o hacia la izquierda, atribuyéndole críticas o silencios que no corresponden con su discurso. La Iglesia busca, por encima de etiquetas, promover una sociedad donde la justicia social prevalezca sobre la lucha de clases.

Llamado a superar la polarización y los algoritmos

León XIV se detuvo a analizar el clima social actual, lamentando que las sociedades se estén dejando llevar por los algoritmos digitales. Señaló que la polarización no es un fenómeno casual, sino que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada para generar división. Consideró que los medios de comunicación tienen un papel fundamental y urgente para ayudar a todos a superar esta forma de fragmentación social y violencia retórica.

El Papa expresó su deseo de que su visita a Argentina haya servido para despertar en los corazones de muchas personas la idea de que es posible cambiar el chip. Insistió en que tener diferencias de opinión es natural y necesario, pero no debe ser motivo para odiarse. Abogó por un lenguaje menos violento y más constructivo en el debate público.

Estado de salud del Papa y proyecciones futuras

Con un mes de distancia de su intervención quirúrgica, León XIV confirmó que el tumor que le extirparon estaba totalmente contenido. Esta actualización sobre su salud ocurre en medio de una agenda internacional intensa y una creciente atención hacia la relación entre la Santa Sede y los gobiernos de turno en América Latina. El Pontífice mantiene su enfoque en la paz social y la justicia económica como pilares fundamentales para la convivencia humana.