Papa León XIV en Uruguay: Llama a sanidad universal y alerta sobre suicidio

León XIV visitó Montevideo para promover la salud pública universal y denunciar la alta tasa de suicidios en Uruguay, destacando la dignidad de la vida en un país secular.

El Papa León XIV mantuvo este viernes una audiencia de alto impacto en Montevideo, donde defendió con firmeza el derecho a la atención médica universal y alertó sobre la grave crisis de salud mental que afecta a la nación. Durante su visita a Uruguay, el país que presenta los niveles más altos de secularización en Latinoamérica, el pontífice estadounidense aprovechó su primera parada de una gira regional que también incluye Argentina y Perú para abordar temas vitales para la sociedad actual.

Neutralidad estatal y convivencia religiosa

El Papa León XIV sostuvo que la laicidad del Estado uruguayo debe garantizar un espacio donde creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto mutuo. En su discurso ante miles de personas en la Plaza de la Independencia, tras escuchar al presidente Yamandú Orsi, León XIV enfatizó que la neutralidad estatal no exige confinar la dimensión religiosa al ámbito privado. La convivencia entre personas de distintas procedencias forma parte de la historia nacional, y esa pluralidad se expresa hoy en las creencias de sus ciudadanos.

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Ante el monumento del héroe nacional José Gervasio Artigas, situado en el centro de la plaza, el pontífice reflexionó sobre el Uruguay de hoy. Destacó la importancia para la Iglesia de defender la vida en todas sus fases, especialmente la protección de los no nacidos. León XIV afirmó que la dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece el feto, el cual ya pertenece a la familia humana y al futuro del pueblo.

La crisis silenciosa de los suicidios

El Papa León XIV abordó directamente la problemática del suicidio, una de las principales preocupaciones sociales en Uruguay. Según datos de 2025 del Ministerio de Salud Pública, el país registra la tasa más alta de Latinoamérica, con 19,16 muertes por cada 100.000 habitantes. Ante esta dolorosa realidad, el pontífice instó a que la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resulten inseparables en el apoyo a las personas vulnerables.

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León XIV afirmó que nadie debería sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia. En un contexto donde recientemente se legalizó la eutanasia, el Papa explicó que la Iglesia desea colaborar con quienes trabajan por aliviar el dolor cuando es posible y por sostener a la persona cuando este no puede ser eliminado. Su mensaje buscaba reforzar la importancia del acompañamiento comunitario como alternativa vital.

Sanidad universal y desafíos de la inteligencia artificial

El Papa León XIV compartió su experiencia personal tras ser sometido a una operación el 13 de octubre por un tumor maligno, durante la cual le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Esta vivencia le permitió experimentar en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad. León XIV destacó la atención sanitaria que recibió y defendió firmemente que la atención médica universal sea una responsabilidad que interpela a toda sociedad, independientemente de los recursos económicos de cada persona.

El pontífice señaló que la fragilidad de quien atraviesa situaciones de salud no le resta su valor como miembro pleno de la sociedad. Además, advirtió sobre los rápidos cambios de la tecnología y la inteligencia artificial, indicando la necesidad de procurar que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo. Su llamado buscaba proteger la dignidad laboral y humana frente a la automatización creciente.