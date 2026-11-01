Papa León XIV en Luján: emprendedores locales alquilan espacios y venden servicios para los fieles

Vecinos de Luján preparan negocios informales como camping y alquiler de baños para la visita del Papa León XIV. Esperan que la afluencia de tres millones de fieles compense la crisis económica local.

La ciudad argentina de Luján se prepara para recibir la masiva visita del Papa León XIV el miércoles 11 de noviembre. Esta fecha centraliza la celebración de una misa en la Basílica que atraerá a aproximadamente tres millones de fieles. Ante este escenario, los residentes han activado diversas estrategias económicas para beneficiarse de la ola de peregrinos. La comunidad local ve en esta oportunidad una chance vital para mejorar sus ingresos en un contexto de dificultades financieras. Desde alquilar cuartos en sus hogares hasta habilitar patios como camping o estacionamientos, las iniciativas son variadas. La expectativa es que los ingresos generados durante estos días compensen los meses anteriores de baja actividad comercial.

Preparativos y escenario central

Los trabajos de montaje en el sitio central avanzan a gran velocidad. Andamios y vallas rodean la Basílica para configurar el lugar donde León XIV oficiará la misa. Los puesteros ya han colocado imágenes de la Virgen, del papa Francisco y del nuevo pontífice León XIV. Los comercios cercanos mantienen su actividad habitual, pero con una expectativa muy particular sobre el flujo de visitantes. La llegada del pontífice sorprende a muchos, ya que no se esperaba su presencia en el país tan pronto después de su operación. Sin embargo, los vecinos trabajan a contrarreloj para ajustar sus estructuras y servicios a la demanda prevista.

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Modelos de negocio emergentes

Lorena y sus hijos transformaron una parrilla familiar en un emprendimiento que ahora incluye servicios de alojamiento y estacionamiento. Iniciaron este negocio hace tres años durante un período difícil tras un cáncer de Lorena. Ahora, con cuatro hijos varones, buscan maximizar el uso de sus dos patios disponibles. Uno estará destinado exclusivamente a acampar y el otro a guardar vehículos. Lorena nota que muchos turistas llegan con su propia comida, pero espera que el movimiento sea diferente este año. Para su familia, este ingreso extra es fundamental, especialmente considerando el gasto en alquiler e impuestos municipales.

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Reconversión de servicios locales

Otros negocios han optado por cambiar completamente su oferta durante la semana de la visita. Alejo Pérez, dueño de una barbería en una zona céntrica, cerrará su negocio habitual. La afluencia masiva impedirá el ingreso de vehículos y clientes a su local. En su lugar, aprovechará el espacio local para ofrecer agua potable y baños a los fieles. Esta decisión permite cubrir gastos fijos sin depender de sus clientes habituales. La municipalidad ha habilitado un portal digital para conectar a los peregrinos con dueños de predios y casas que ofrecen estos servicios.

Alojamiento privado como alternativa

Adrián Fiocca ofrece una habitación completa en su casa, ubicada a dos cuadras de la Basílica. El espacio incluye cama matrimonial, sillón, televisor, wifi y baño privado. Está diseñado para alojar entre tres y cuatro personas. Fiocca se mudará a otra zona de la propiedad para no invadir la privacidad de sus padres residentes. Ve esta decisión como una oportunidad clara para generar ingresos adicionales. La estrategia de aprovechar el espacio doméstico refleja la creatividad y necesidad económica de muchos residentes locales. Todos coinciden en que la llegada del Papa representa un evento económico clave para la zona.