Papa León XIV en Lima: 3 millones de fieles y agenda diplomática en Perú

El Papa León XIV llegó a Lima ante tres millones de fieles. Reunió con Keiko Fujimori y abrió cumbre diplomática en Gran Teatro Nacional en su visita a Perú.

El Papa León XIV ha llegado a la capital peruana de Lima, donde fue recibido con gran entusiasmo por una multitud estimada en tres millones de fieles. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, estuvo presente para dar la bienvenida al líder de la Iglesia Católica en lo que se ha descrito como una jornada de intensa movilización ciudadana y diplomacia de alto nivel.

Recepción masiva en calles de Lima

La afluencia de personas superó todas las expectativas establecidas por las autoridades locales y el Vaticano. Los fieles salieron a las calles limeñas con banderines y globos blancos y amarillos para acompañar el paso del Pontífice en el papamóvil y en vehículos cerrados durante su recorrido inaugural.

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Agenda diplomática en Palacio de Gobierno

La primera jornada institucional incluyó una visita oficial al Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Allí, León XIV mantuvo un encuentro privado con la presidenta Keiko Fujimori para tratar asuntos bilaterales y religiosos.

Posteriormente, el Santo Padre se trasladó al Gran Teatro Nacional. En estas instalaciones llevó a cabo una cumbre ampliada con diversas autoridades civiles y representantes del cuerpo diplomático internacional presente en Perú, consolidando su compromiso con la estabilidad regional.

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Interacción emotiva con voluntarios

Al finalizar su jornada oficial, el Papa protagonizó un momento emotivo frente a la Nunciatura Apostólica. Cientos de fieles y jóvenes voluntarios lo aguardaron durante horas con cánticos y bailes, creando un ambiente festivo en la zona.

León XIV apeló a su característico sentido del humor para dirigirse a la multitud. Les recordó que, aunque el clima era festivo, en el vecindario algunos querían dormir y paz, lo que desató las risas de los presentes antes de retirarse a descansar.