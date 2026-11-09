Papa León XIV en Córdoba: La preparación de la multitud para la misa en Fadea

La llegada del Papa León XIV a Córdoba prepara el escenario para la misa en Fadea. Fieles y vendedores se mobilizan con expectativa en Nueva Córdoba antes del evento papal.

La ciudad de Córdoba se transforma en un epicentro de expectativa religiosa mientras los residentes y turistas preparan la llegada del Papa León XIV para este martes. En el barrio Nueva Córdoba, específicamente frente a la Iglesia de los Capuchinos y el Arzobispado, la actividad comercial y espiritual se intensifica con la proximidad del evento central que se celebrará en el predio de Fadea. Miles de personas aguardan para presenciar y escuchar al Santo Padre, en un momento que los fieles comparan con la significancia histórica de las visitas papales ocurridas hace casi cuatro décadas.

Comercio y preparativos en la calle

Ricardo, un vendedor habitual en las calles de Nueva Córdoba, se ha adaptado a las circunstancias actuales ofreciendo mercancía temática con una dedicación renovada. Desde los catorce años, este joven comerciante ha visto cómo la movilidad y la necesidad han moldeado su oficio, y ahora despliega banderas y gorras tipo Piluso en los colores amarillo y blanco, alejándose de los colores habituales de equipos locales como Talleres o Belgrano. Su presencia en las aceras refleja la resiliencia económica de los vendedores callejeros, quienes aprovechan cada evento de gran concurrida para sostener sus medios de vida, al igual que ocurre cuando la lluvia sorprende a los transeúntes y surgen los vendedores de paraguas.

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En un tono más espiritual y emprendedor, Ivo se sitúa frente a la misma iglesia con una propuesta única que combina la devoción con la ayuda comunitaria. Sus mesas exhiben remeras estampadas con imágenes del Papa León XIV y el Papa Francisco compartiendo un mate, un detalle que simboliza la continuidad de la Iglesia. Ivo explica que este emprendimiento nació inicialmente como un mecanismo para financiar un viaje a Asís, un destino clave para los peregrinos, pero que ha perdurado y se expande gracias al interés generado por la reciente visita papal, vinculado directamente a las actividades pastorales de la parroquia de los frailes capuchinos.

La experiencia de los fieles peregrinos

Tomás, uno de los jóvenes que ha llegado a la ciudad con gran entusiasmo, describe la llegada del Papa como una gracia enorme, especialmente por celebrarse en suelo argentino. Su emoción es palpable mientras escucha la música de los hermanos Pico y Agustín Moyano, músicos de Carlos Paz encargados de componer el tema oficial con el que Argentina recibe al Papa. Para Tomás, la expectativa no solo radica en la presencia física, sino en la calidad espiritual del momento, anticipando con gran emoción lo que será la misa en el predio de Fadea y la experiencia colectiva de escuchar el mensaje del Santo Padre.

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La devoción motiva también a contingentes organizados que viajan desde provincias vecinas con una fe inquebrantable. Cuqui y Alicia, integrantes de un grupo proveniente de Formosa, decidieron sin dudarlo realizar el viaje hacia Córdoba, considerando que la ubicación era más accesible que la capital federal. Cuqui relata que sintió un llamado personal a través de una compañera de viaje, mientras que Alicia, una católica practicante, interpreta esa motivación como un llamado directo de Dios, reforzado por la esperanza y la fe que caracterizan a quienes buscan acercarse al sucesor de Pedro en estas situaciones especiales.

El propósito espiritual del viaje

Mariela y Flavia representan a otro grupo de viajeras que organizaron su travesía bajo la influencia de la movida religiosa generada por la presencia del Papa. Mariela confiesa que la invitación de sus amigas no fue obstáculo para sumarse a una propuesta que considera hermosa y plena de significado. Flavia, por su parte, asegura que están bien preparadas y cómodas para enfrentar la vigilia previa a la misa, viviendo las horas anteriores con fe y esperanza, disfrutando del ambiente que rodea al evento. Su actitud refleja la disposición de muchos peregrinos que encuentran en el viaje una oportunidad para fortalecer su comunidad y su espiritualidad.

Mirta sintetiza el sentimiento generalizado entre los fieles que se movilizaron desde distintos puntos del país para estar en Córdoba. Para ella, el objetivo principal es aumentar la fe personal y buscar el apoyo del Señor Jesús en la vida cotidiana. Mirta destaca el rol del Papa como sucesor de Pedro, una figura que trae un rayo de luz y esperanza a Argentina, validando la decisión de millones de argentinos de congregarse para escuchar sus palabras y participar de la celebración eucarística que marcará este día histórico en la región.