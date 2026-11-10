Papa León XIV en Córdoba: Detalles del tercer día de su visita a Argentina

Siga en vivo la visita del papa León XIV a Córdoba. Detalles de la misa en FADEA, el encuentro con jóvenes y el reclamo a Milei sobre la parálisis cerebral.

El pontífice León XIV desarrolló este martes su tercera jornada de actividades oficiales dentro de la nación argentina, centrándose en la ciudad de Córdoba. La llegada del Sumo Pontífice se realizó por la mañana mediante un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas, marcando el inicio de una intensa agenda que incluye eventos masivos y encuentros privados. Esta etapa del viaje ha sido documentada en tiempo real por especialistas y medios locales, ofreciendo una cobertura detallada de cada movimiento dentro del predio de FADEA y los espacios de encuentro juvenil.

Detalles del evento masivo en el predio FADEA

El núcleo de las actividades en Córdoba se desarrolló en el predio de la Feria del Libro y la Exposición de Artes, conocida por sus siglas FADEA. Allí se celebró la misa solemne que congregó a miles de fieles. Un elemento simbólico destacado fue la entrega de una ofrenda artística por parte de Fernando "Paco" Funes, un visitante proveniente de Malagueño, una localidad situada a 25 kilómetros del centro cordobés. Este hombre acudió con una guitarra tallada en forma de cruz, bautizada con el nombre de "guitalma", con la intención expresa de presentarla como regalo al pontífice durante la ceremonia.

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La logística del evento fue rigurosa, preparando el espacio para recibir al líder de la iglesia católica. La presencia de artistas locales y la organización del escenario permitieron que la ceremonia fluyera con el protocolo establecido. Los detalles de la intimidad de la visita, que generalmente no son accesibles al público general, fueron objeto de un seguimiento especial por parte de corresponsales en el lugar. La cobertura de Clarín se especializó en capturar estos matices, integrando la perspectiva de expertos como Sergio Rubin, quien aportó el contexto necesario para entender la profundidad de los rituales religiosos que se presenciaron en este tercer día de permanencia del Santo Padre en territorio argentino.

Acto de bienvenida y encuentro con autoridades locales

Antes del desarrollo de la misa principal, León XIV participó en un acto de recepción oficial que evidenció el protocolo diplomático y religioso. Al descender del avión, fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, quien actuó como anfitrión del evento provincial. Inmediatamente después del saludo protocolar con el mandatario, el Papa se desplazó hacia un grupo de niños de diversas edades que esperaban su llegada cerca de la pista de aterrizaje. Este gesto humanizó su llegada, conectando directamente con la ciudadanía joven.

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La recepción también contó con un componente musical significativo. Un coro perteneciente a una escuela local entonó el "aleluya", creando un ambiente de aclamación religiosa inmediata. Los menores le entregaron obsequios y solicitaron la bendición del Sumo Pontífice, quien correspondió a cada uno de ellos. Este momento de cercanía fue fundamental para establecer el tono de la visita, demostrando el interés de la iglesia en las nuevas generaciones. Las imágenes de este intercambio, incluyendo el saludo al gobernador y la interacción con los niños, fueron captadas por la prensa especializada que acompañó el viaje.

Reclamo social y encuentro con jóvenes en Palermo

La jornada también estuvo marcada por momentos de alta carga emocional y política. Se registró un incidente notable donde una mujer con parálisis cerebral realizó un reclamo directo al presidente Javier Milei. Esta situación conmovió al pontífice y fue ampliamente difundida. La mujer expresó que "el Presidente tendría que tener el corazón más blando", planteando una crítica social que trasciende lo religioso y toca temas de política pública y asistencia social. Este evento subraya la intersección entre la figura del Papa y los desafíos actuales de la gestión estatal argentina.

Además de los eventos en Córdoba, la agenda del viaje contempla actividades en la capital federal. Se espera el encuentro de jóvenes en el barrio de Palermo, una locación tradicional para la pastoral juvenil de la iglesia. Este espacio permitirá una interacción diferente, más conversacional y menos masiva que la misa en FADEA. La cobertura en vivo de las últimas noticias indica que la prensa mantiene un enfoque constante en estos dos frentes: la solemnidad litúrgica y el impacto social directo. La visita continúa siendo un evento de gran relevancia mediática, con detalles que se revelan progresivamente a medida que avanzan las horas del martes en Argentina.