Papa León XIV en Córdoba: Agenda, Corte de Tránsito y Acceso a la Catedral

Guía completa para la visita del Papa León XIV a Córdoba el martes 10 de noviembre. Detalles del recorrido en papamóvil, cortes de tránsito, ubicación de FAdeA y recomendaciones logísticas para peregrinos.

El centro de la ciudad de Córdoba se prepara para recibir al Papa León XIV este martes, 10 de noviembre, con una agenda intensa que incluye un recorrido en papamóvil, un saludo oficial desde el Arzobispado y un encuentro religioso en la Catedral. Peregrinos, voluntarios y religiosos provenientes de diversas regiones del país ya han comenzado a concentrarse en el área urbana, generando una elevada expectativa en la comunidad local.

Detalles del Recorrido y Cortes de Tránsito

El desplazamiento del Sumo Pontífice en papamóvil está programado para comenzar aproximadamente a las 11.45 horas, originándose en la intersección de las calles Colón y Santa Fe. El vehículo avanzará por la avenida Colón hasta alcanzar la intersección con la avenida General Paz, momento en el cual continuará su trayectoria por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta llegar a los alrededores de la sede principal de la actividad.

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El Gobierno de Córdoba ha confirmado que el corredor viajero permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde las 7.00 de la mañana del día del evento. Esta restricción aplica exclusivamente a vehículos particulares; sin embargo, se autoriza el paso de colectivos oficiales hacia los estacionamientos designados y la circulación de peatones a lo largo del trazado para esperar el paso del vehículo pontificia.

Las autoridades sugieren evitar otras arterias como La Rioja, Santa Rosa, 9 de Julio y Deán Funes para minimizar la congestión vehicular en las zonas aledañas. El casco céntrico, delimitado entre la avenida Pueyrredón, el bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear, así como la zona de Plaza España, mantiene un acceso estrictamente peatonal sin circulación de automóviles.

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Logística y Acceso a FAdeA

La actividad central en la capital cordobesa se desarrollará en la sede de la Feria Nacional de las Américas (FAdeA), ubicada en la avenida Fuerza Aérea Argentina al km 6,5, en el suroeste de la ciudad. Esta instalación será la sede con mayor actividad del itinerario, concentrando la mayoría de los actos programados para este día y recibiendo a los asistentes mediante accesos específicos en la altura de la Ruta C-45, la Autopista Córdoba-Carlos Paz y la Circunvalación en Avenida Ejército Argentino.

La organización ha habilitado un servicio gratuito de colectivos para los días lunes 9 y martes 10, facilitando el traslado hacia la sede del evento. No obstante, la recomendación oficial para la mayoría de los asistentes es acudir caminando, dado que el estacionamiento en la zona es limitado. Los accesos confirmados cerca de la fecha permitirán la entrada de vehículos y colectivos únicamente hacia los estacionamientos designados.

Para quienes viajen desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, ubicado a unos 10 km del centro, existen opciones de taxi, remís o traslados privados. La Terminal de Ómnibus, situada en el bulevar Perón 380, recibe micros de todo el país, y el acceso desde la estación de tren de larga distancia Córdoba Mitre es viable mediante el uso del transporte público local pagable con tarjeta SUBE.

Preparativos en la Catedral y Arzobispado

Además del encuentro en FAdeA, el Papa León XIV visitará el centro histórico de la ciudad. La Catedral, renovada recientemente tras una importante intervención de restauración patrimonial, recibirá al pontífice después de la misa en la feria. Este recorrido incluye un saludo desde el balcón del Arzobispado, donde León XIV se dirigirá a la multitud congregada. Las obras de restauración incluyeron la recuperación de fachadas, vitrales, cubiertas, pisos, pinturas decorativas, carpinterías e instalaciones de iluminación y sonido.

Los peregrinos tienen la oportunidad de esperar el paso del papamóvil a lo largo de la ruta marcada, ya que los peatones podrán ubicarse para observar el recorrido. Este martes, el Sumo Pontífice saludará desde el Arzobispado y encabezará un encuentro con miembros del clero, la vida consagrada y seminaristas en la Catedral, consolidando la agenda religiosa del día.

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Recomendaciones Sanitarias y de Seguridad

La organización del evento ha dispuesto puestos sanitarios con profesionales de la salud y ambulancias en FAdeA, Plaza Vélez Sarsfield, Plaza España y Plaza San Martín. El personal de salud y rescatistas se identifica claramente con chalecos blancos que muestran una cruz roja en el frente y la palabra SALUD en la espalda. Las autoridades instan a cualquier persona con discapacidad, movilidad reducida o malestar físico a acercarse a un voluntario identificado o a un puesto sanitario para recibir asistencia inmediata.

Para la asistencia al evento, se requiere presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte vigente; los menores de edad deben ir acompañados por un adulto responsable. Se recomienda encarecidamente el uso de protector solar, repelente de insectos, gorro y calzado cómodo, ya que los asistentes caminarán y permanecarán de pie al aire libre durante extensas jornadas.

Además de la logística diaria, se sugiere llevar baterías portátiles y la medicación necesaria para toda la jornada. Quedan estrictamente prohibidos la entrada de drones, armas, elementos punzocortantes, aerosoles o pirotecnia en las instalaciones. La organización prepara un listado de alojamientos colaboradores y parroquias de acogida para quienes viajen con menos recursos, aunque este directorio aún no ha sido publicado oficialmente.

La expectativa en el centro de Córdoba crece día a día con la llegada de León XIV. Los 10.000 voluntarios de todas partes del país trabajan en la organización, destacando el encuentro entre personas de diferentes lugares que colaboran en la logística. Como señaló un participante, el espíritu del evento busca un mensaje que motive a todos a seguir adelante, recibiendo al Papa con emoción y esperanza.