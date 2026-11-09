Papa León XIV en Argentina: Misa masiva en Palermo y visita a Claypole

El Papa León XIV desarrolló su segunda jornada en Argentina con una visita al Cottolengo en Claypole y una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles de Palermo.

El pontífice León XIV continuó su gira apostólica por Argentina durante el segundo día de actividades oficiales, consolidando su presencia en el territorio nacional con eventos de gran resonancia mediática y popular. La jornada estuvo marcada por la devoción masiva y la interacción directa con sectores vulnerables de la sociedad, evidenciando el enfoque pastoral de su visita.

Visita pastoral al Cottolengo en Claypole

El Papa León XIV llegó a la institución Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicada en el barrio de Claypole, al sur del Gran Buenos Aires, a bordo del papamóvil. La llegada del pontífice desató un ambiente de fervor espontáneo entre los fieles congregados en los accesos al lugar. La multitud, que incluía peregrinos y vecinos de la zona sur del Conurbano bonaerense, esperó con ansia la presencia del Sumo Pontífice para escuchar su mensaje directo.

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Una característica notable de la congregación en Claypole fue la adaptación del espacio urbano. Dada la falta de balcones y edificios altos en las inmediaciones del hogar de atención residencial, los residentes optaron por subir a los techos de sus viviendas para recibir al Papa. Esta medida permitió que la comunidad pudiera presenciar el paso de la comitiva vaticana y observar los detalles de la interacción del pontífice con los asistentes.

Durante la estancia en el Cottolengo Don Orione, el Papa León XIV saludó a los fieles que esperaban en el lugar, demostrando una cercanía física con la población. Un momento específico de conexión humana ocurrió cuando el pontífice intercambió solideos con una mujer que utilizaba silla de ruedas, un gesto que simbolizó la inclusión y el respeto por la dignidad de las personas con discapacidad presentes en el evento.

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El momento de mayor intensidad emocional se proyectaba cuando el vehículo papal se detenía a aproximadamente 700 metros del ingreso principal a la institución. En esa franja, la devoción y el deseo de estar cerca del líder de la Iglesia Católica desbordaron las calles del barrio San Luis, adyacente al centro de atención. La atmósfera se volvió de tal intensidad que los fielescatólicos atendían las palabras del Papa con profunda reverencia frente a las puertas de la entidad.

Misa por las Familias en el Monumento a los Españoles

Paralelamente, se desarrolló una celebración litúrgica de gran envergadura en el barrio de Palermo, específicamente frente al Monumento a los Españoles. La ceremonia, bautizada con el lema "Sean bienvenidos todos", contó con la presidencia del Papa León XIV y reunió a una multitud de fieles procedentes de diversas partes del país. La asistencia masiva colmó los espacios del parque, reafirmando el impacto social de la visita apostólica.

El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, monseñor Jorge García Cuerva, fue una figura central en la logística y la recepción de la comitiva del Vaticano. Monseñor García Cuerva aguardó el inicio de la misa junto al monumento, desempeñando un rol clave en la coordinación de los actos oficiales durante la estancia del pontífice en la capital argentina. Su presencia destacó la jerarquía eclesiástica local en la recepción del líder religioso.

La celebración congregó a numerosas figuras relevantes del espectro político y social argentino. Entre los asistentes se encontraban la modelo Valeria Mazza y su esposo, el empresario Alejandro Gravier, quienes acudieron a la misa con gran visibilidad mediática. Asimismo, la conductora de televisión Yanina Latorre se unió a la multitud, evidenciando el cruce entre el entretenimiento y la vida religiosa en la cultura contemporánea.

La presencia de autoridades políticas también fue destacada durante la liturgia. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistió a la celebración encabezada por el Papa León XIV. Además, el funcionario porteño Waldo Wolff participó de la ceremonia, lo que evidencia la relevancia del evento más allá de lo estrictamente religioso, tocando la esfera de la convivencia ciudadana y la representación institucional.

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Por parte de la oposición, la referente política Laura Alonso participó activamente de la celebración litúrgica. El evento tuvo lugar en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, un punto neurálgico del tráfico y la vida urbana porteña. La asistencia de figuras de diferentes aristas políticas subrayó la naturaleza unificadora y de gran audiencia que posee la figura del Papa en el contexto argentino.

Logística y despliegue en la avenida Del Libertador

El tránsito de la comitiva oficial requirió una logística compleja que involucró las principales vías de acceso a los sitios de los eventos. Miles de fieles se concentraron en las inmediaciones del viaducto y el túnel de la avenida Del Libertador, específicamente a la altura de las Barrancas de Belgrano. Este lugar estratégico permitió a los peregrinos presenciar el paso del papamóvil en un recorrido que conectaba los distintos puntos de la agenda vaticana.

La afluencia de público fue tal que se registraron miles de personas apostadas sobre los márgenes de la avenida. Muchos fieles se acomodaron en el túnel de la avenida Del Libertador, en el barrio de Barrancas de Belgrano, para ver la llegada del vehículo papal. Esta concentración masiva demostró la capacidad de convocatoria de la Iglesia Católica en Argentina y el interés renovado por los encuentros con el Sumo Pontífice.

La segunda jornada de actividades oficiales de la comitiva del Vaticano consolidó la imagen de una visita histórica caracterizada por la integración social y la profunda fe popular. Desde la atención residencial en Claypole hasta la plaza mayor en Palermo, el Papa León XIV recorrió distintos estratos de la sociedad argentina, interactuando con líderes religiosos, políticos, figuras públicas y ciudadanos comunes.

La cobertura fotográfica de eventos como el intercambio de solideos y las imágenes de la Misa por las Familias documentó un momento significativo en las relaciones entre la Santa Sede y Argentina. La participación de medios internacionales, como Reuters y AFP, y fotógrafos locales, como Federico López Claro y Maxi Failla, asegura que estos hechos perduren en el registro histórico contemporáneo de la nación.