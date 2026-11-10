Papa León XIV en Argentina: agenda del miércoles 11 de noviembre en Buenos Aires

El Papa León XIV cierra su gira por Sudamérica en Argentina el miércoles 11 de noviembre, con un encuentro con jóvenes en Palermo y una despedida en el Aeropuerto Ministro Pistarini.

El Papa León XIV atraviesa el tercer día de los cuatro que tiene programados en su multitudinaria gira por Sudamérica. Este miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice llega a Buenos Aires después de visitar Córdoba por la mañana, en una jornada con una agenda cargada de actividades.

La jornada incluye un evento con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, cuya actividad está programada para comenzar a las 10 de la mañana. Se espera una enorme peregrinación en la zona, que concentrará a fieles y curiosos durante buena parte del día.

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Cómo será la agenda del Papa en Buenos Aires

El Papa León XIV participará este miércoles de un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, la primera actividad pública prevista para la jornada en la capital argentina. El evento está fijado para las 10 de la mañana y forma parte del cierre de su paso por el país.

Según lo informado, el Sumo Pontífice regresó por la tarde a Buenos Aires tras su visita a Córdoba, lo que ordenó el resto del recorrido. La agenda combina actos masivos con recorridos por la ciudad, algo que los organizadores y las autoridades deben coordinar con cuidado por el volumen de público esperado.

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El recorrido en papamóvil por las calles de la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los momentos más visibles de su estadía. Durante el trayecto se registraron muestras de cariño de vecinos que se acercaron a la comitiva para saludarlo.

La relación del Papa León XIV con el mundo River

El Papa León XIV también tuvo un vínculo inesperado con el club River Plate durante su estadía en Argentina. Un pequeño hincha de River se volvió viral tras mostrar un cartel con el escudo del club dibujado y una súplica especial dirigida al Santo Padre.

El lunes 9 de noviembre, la comitiva papal se dirigió hacia la misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles. En ese recorrido, el vehículo ingresó por el Puente Labruna y circuló por la avenida Figueroa Alcorta, una ruta que pasó a metros del templo de Núñez, sede del club.

Ese paso cercano al estadio de Núñez despertó la ilusión de los hinchas de River, que interpretaron el hecho como una señal y lo tomaron con humor y esperanza. En redes sociales se multiplicaron las preguntas sobre si el Papa dejó alguna bendición en el barrio.

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Despedida en Ezeiza y cierre de la gira

La visita a Argentina termina con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, el aeropuerto de Ezeiza, donde el Papa León XIV cerrará su gira por Sudamérica. Es el último acto previsto antes de que el Sumo Pontífice deje el país.

El Papa León XIV vivió en Argentina durante casi dos décadas, un dato que convierte a esta despedida en un momento especial para muchos fieles argentinos. La ceremonia en Ezeiza marca el punto final de un itinerario que recorrió distintas provincias y ciudades del país en pocos días.