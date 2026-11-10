Papa León XIV desde el balcón del Arzobispado de Córdoba: 'Dios bendiga a toda Córdoba'

El papa León XIV habló ante una multitud desde el balcón del Arzobispado de Córdoba, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, y bendijo a toda la ciudad.

El papa León XIV habló desde el balcón de la sede del Arzobispado de Córdoba, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, ante una multitud reunida en el lugar. Tras una rápida recorrida por el Centro de Córdoba, el Pontífice pronunció su discurso desde ese histórico sitio, donde abrió su mensaje con un agradecimiento a Dios y a los fieles presentes.

Desde el balcón, el papa León XIV saludó a los presentes con las palabras 'Gracias por acogerme' y deseó que Dios bendiga a toda Córdoba. La concurrencia en las calles fue el punto de partida de su intervención.

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Mensaje del papa León XIV sobre fe y vida

El papa León XIV centró su mensaje en agradecer a Dios por el don de la fe, por el don de compartirla en comunidad y por el don de la vida. También pidió a los presentes reconocer el entusiasmo de la jornada como un regalo.

El Pontífice destacó la presencia de los jóvenes y preguntó directamente dónde estaban, en un gesto que subrayó el lugar de las nuevas generaciones en la celebración. Remarcó además la unidad, al sostener que, cuando las personas están unidas, pueden lograr todo.

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Al referirse a la multitud que había llegado a las calles, el papa León XIV pidió a los fieles que dieran gracias por ese encuentro. Su discurso puso el acento en el sentido comunitario del día de fiesta en el que se desarrolló la visita.

Bendición final del papa León XIV en Córdoba

El papa León XIV cerró su discurso con una bendición dirigida a toda Córdoba. Afirmó que Dios está cerca de los fieles y que estará siempre presente, y los animó a seguir viviendo su fe.

En la parte final, el Pontífice invocó la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que descienda sobre todos los presentes. Agradeció con un 'Muchísimas gracias' y terminó con la expresión 'que viva Cristo'.

Repercusión de la visita en el Centro de Córdoba

La visita del papa León XIV tuvo como escenario principal el Centro de Córdoba, donde el Pontífice recorrió brevemente la zona antes de hablar. La multitud en las calles fue uno de los elementos más visibles de la jornada.

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El acto se realizó en la sede del Arzobispado de Córdoba, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, un lugar que el texto describe como histórico. Esa ubicación permitió que el mensaje llegara a las personas reunidas frente al edificio.

Las palabras del papa León XIV, centradas en la fe, la vida, la juventud y la unidad, quedaron como el núcleo de la jornada para quienes siguieron el discurso en la ciudad. El mensaje se difundió como una invitación a seguir viviendo la fe en la vida cotidiana.