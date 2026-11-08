Papa León XIV cierra visita a Uruguay con misa en Florida antes de partir a Argentina

León XIV celebra su última misa en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres en Florida. Tras la ceremonia, viaja a Argentina para continuar su gira pastoral sudamericana.

El papa León XIV culminará su gira pastoral por Uruguay el domingo con una misa solemne en la ciudad de Florida, marcando el cierre oficial de su estadía en territorio oriental antes de dirigir sus pasos hacia Argentina. Este desplazamiento representa el tercer capítulo de su recorrido por la región, consolidando una agenda que busca fortalecer los lazos espirituales y diplomáticos con ambos países sudamericanos. La fecha clave para esta despedida religiosa y política está fijada para este domingo, momento en el cual miles de fieles ya se han congregado en las inmediaciones del lugar sagrado para presenciar el evento.

Misa en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres

La elección del Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, ubicado en la Catedral Basílica del departamento de Florida, no responde al azar sino a un profundo significado histórico y simbólico para la identidad nacional uruguaya. En este sagrado recinto, donde se cruzan la devoción religiosa con los orígenes de la independencia del país, León XIV presidirá su última misa en territorio oriental, programada para las 10:30 de la mañana. La devoción mariana aquí venerada tiene sus raíces en 1825, cuando Florida fue sede de la Declaratoria de la Independencia y los Treinta y Tres Orientales encomendaron su lucha a una pequeña imagen de origen guaraní de la época jesuítica.

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La multitud que se ha reunido en la plaza de Florida y sus adyacencias ha desplegado una atmósfera de fervor religioso singular, marcada por cánticos folclóricos y la aclamación repetida de "Papá, León, ¡te queremos un montón!". Esta celebración coincide con la tradición establecida por la Iglesia uruguaya de organizar una peregrinación nacional cada segundo domingo de noviembre, una costumbre que incluye fieles que llegan a caballo desde localidades lejanas como Nico Pérez, llevando réplicas de la Virgen. La presencia del Sumo Pontífice en este santuario específico subraya la conexión indisoluble entre la fe mariana y la historia de liberación de la patria, un mensaje que resonará profundamente con los asistentes.

Estrategias económicas y recepción en Montevideo

La logística y financiación de la visita pontificia en Uruguay involucraron estrategias específicas de la Iglesia local, que recurrió a la venta de merchandising oficial para solventar los gastos del evento. Durante la ceremonia de oración celebrada el sábado por la noche en el estadio Centenario de Montevideo, ante la congregación de unas 60.000 personas, se habilitaron stands donde los fieles adquirieron productos como remeras por US$ 25, estampitas y stickers por US$ 2,50, llaveros y pines por US$ 5, gorros por US$ 12,50 y paraguas por US$ 20. Este evento del sábado también tuvo un carácter simbólico, ya que León XIV recibió una imagen de la Virgen de los Treinta y Tres en dicho estadio, cerrando un ciclo emocional previo a la misa de clausura en Florida.

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Además de los aspectos religiosos, la visita ha incluido interacciones diplomáticas significativas, incluyendo discursos ante jóvenes en el estadio Centenario y conversaciones con periodistas durante el vuelo, donde el papa abordó temas como el cáncer y situaciones internacionales. La organización de estos eventos masivos, que congregan a decenas de miles de personas, refleja el alto nivel de expectativa y la capacidad de movilización social que provoca la presencia del pontífice. La venta de artículos oficiales no solo sirvió para la recaudación, sino que también permitió a los fieles llevar un recuerdo tangible de la estancia del Santo Padre, integrando la dimensión comercial con la espiritual en el marco de la visita apostólica.

Despedida oficial y tránsito hacia Argentina

Tras la conclusión de la misa en Florida a las 10:30 de la mañana, el papa León XIV regresará a Montevideo para ser despedido oficialmente. La ceremonia de adiós está prevista para las 15:10 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, un acto al que asistirán el presidente Yamandú Orsi y otras altas autoridades del país uruguayo. Este evento protocolar marcará el fin formal de la etapa uruguaya de su gira, cerrando un capítulo de acercamiento bilateral que ha incluido tanto la dimensión espiritual como la institucional. La presencia del jefe de estado en el aeropuerto subraya la importancia que el gobierno uruguayo otorga a esta visita y a los vínculos que se consolidan durante estos días.

Finalmente, el papa León XIV emprendrá el vuelo hacia Argentina, un trayecto aéreo de menos de una hora que lo devolverá a territorio argentino para continuar su peregrinaje. La partida está programada para después del mediodía, completando un itinerario que ha dejado huella en ambos países con eventos de masiva concurrencia y alto contenido simbólico. Este regreso a Argentina cierra un ciclo geográfico de la visita, pero mantiene abiertas las expectativas sobre los próximos pasos de la agenda pastoral del pontífice en la región, tras haber dejado una profunda impresión de unidad y fe en Uruguay, especialmente en el contexto de su despedida en la cuna de la identidad nacional.