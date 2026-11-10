Papa León XIV celebra misa multitudinaria en Córdoba ante cientos de miles de fieles

León XIV oficia una Santa Misa histórica en el predio de FAdeA, en Córdoba, ante una concurrencia estimada de un millón de personas. El evento marca el tercer día de su visita pastoral a Argentina con una recepción masiva.

El papa León XIV celebró este martes una Santa Misa de gran magnitud en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, conocida como FAdeA, en la ciudad de Córdoba. La ceremonia reunió a una marea federal de fieles que colmaron las instalaciones, demostrando el profundo alcance de su visita pastoral a la región del norte argentino.

Detalles de la Santa Misa en Córdoba

León XIV ofició el histórico oficio litúrgico desde las 10 de la mañana, iniciando sus actividades en la capital provincial. La misa se desarrolló en las explanadas de la Escuela de Aviación Militar, un espacio ubicado dentro del complejo industrial de FAdeA. La organización del evento contó con la presencia de autoridades locales y eclesiásticas que supervisaron el protocolo para garantizar la seguridad y fluidez del acto religioso.

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El Sumo Pontífice hizo su ingreso al recinto mientras los presentes cantaban en su honor y agitaban banderas de Argentina y del Estado Vaticano. La atmósfera en el predio se caracterizó por la emoción colectiva, con aplausos y ovaciones continuas dirigidas hacia el líder de la Iglesia Católica mientras recorriía el camino hacia el escenario principal de la celebración.

Posiciones de las Autoridades y Fieles

Las autoridades cordobesas estimaban que alrededor de un millón de personas se acercarían a la mañana para presenciar el encuentro con el Papa. Esta cifra refleja el impacto de la visita, atrayendo a peregrinos no solo de la Ciudad de Córdoba, sino también de localidades del interior y de todas las provincias argentinas, además de visitantes de otros países de la región.

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Los fieles expresaron su devoción mediante cantos tradicionales que resonaban en todo el espacio, como los cánticos "Olé, olé, León, León". La participación fue abierta al público y no requirió entrada de pago, lo que facilitó la congregación masiva de personas de diversas condiciones sociales y geográficas buscando participar en este hito espiritual.

Impacto Logístico y Reacciones

La logística para atender a tal concurrencia fue compleja y requirió de una vigilia nocturna previa. Cientos de miles de peregrinos de distintas provincias del país colmaron la explanada tras pasar la noche en el lugar, durmiendo en las cercanías de la fábrica de aviones con el único propósito de asegurar un buen lugar para la misa. Esta dedicación evidencia la importancia que muchos argentinos otorgan a la presencia del Sumo Pontífice.

El movimiento en Córdoba también impactó en el transporte aéreo local. El vuelo de Aerolíneas Argentinas que trasladaba al papa León XIV partió de Aeroparque a las 7:43, trece minutos después de lo originalmente programado. Esta pequeña retraso no afectó el desarrollo de la agenda del pontífice, quien mantuvo su puntualidad para la celebración principal.

Siguientes Pasos en la Agenda

Este evento marca el tercer día de la estadía del papa León XIV en Argentina. La misa en FAdeA se constituyó como el acto central de su tercera jornada de actividades litúrgicas. Los fieles que participaron, muchos de los cuales llevaron consigo elementos devocionales como los rosarios, pudieron vivir una experiencia comunitaria única en el contexto de la historia reciente del país.