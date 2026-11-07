Papa León XIV celebra misa en Paysandú y visita barrios de Montevideo en Uruguay

El pontífice encabeza su segunda jornada en Uruguay con una misa multitudinaria en Paysandú, seguida de actividades sociales en Montevideo y una vigilia en el Centenario.

El Papa León XIV desarrolla este sábado una intensa agenda en Uruguay, marcando el segundo día de su histórica visita pastoral al país. La actividad central de la jornada es la celebración de una misa al aire libre en la ciudad de Paysandú, donde se espera la presencia de miles de fieles. Este evento representa la primera misa que el pontífice oficia en Latinoamérica desde el comienzo de su gira regional, consolidando un momento de gran relevancia espiritual y comunitaria.

Desde las primeras horas de la madrugada, numerosos peregrinos comenzaron a congregarse en el Parque París Londres para asegurar su participación. La asistencia incluye delegaciones procedentes de Uruguay, Argentina y Brasil, muchas de las cuales viajaron durante varias horas para estar presentes. A pesar de las lluvias registradas en la zona, los fieles pernoctaron en las inmediaciones del recinto, demostrando una devoción notable. Las puertas del predio se abrieron temprano para gestionar el flujo de visitantes, una convocatoria que superó las expectativas iniciales según reportó la agencia EFE.

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Celebración litúrgica en Paysandú

La ceremonia principal está programada para comenzar a las 10:00 horas en el Parque París Londres, ubicado a aproximadamente 370 kilómetros de Montevideo. El Santo Padre oficiará el altar frente a una multitud que ha crecido exponencialmente durante la noche. La organización destaca el significativo movimiento de turismo y fe que esta celebración ha generado en la región de Paysandú, convirtiendo al evento en un punto de encuentro interregional. La logística implementada buscaba facilitar el acceso de los fieles ante la alta afluencia prevista para este encuentro religioso de gran magnitud.

Actividades pastorales en Montevideo

Tras concluir la misa en el interior del país, el Papa León XIV regresará a la capital uruguaya para continuar con una serie de actividades pastorales y sociales. Uno de los momentos más significativos de la tarde será la visita al barrio Casavalle, una de las zonas más populares de Montevideo. Durante esta visita, el pontífice mantendrá un encuentro directo con los vecinos y representantes de organizaciones comunitarias locales, fortaleciendo los lazos con la base social de la ciudad.

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Posteriormente, el pontífice participará en una actividad académica en la Universidad Católica del Uruguay. Esta reunión estará enfocada en el diálogo con docentes, estudiantes y referentes del mundo educativo. El encuentro busca abordar temas de importancia para el ámbito académico y la formación integral, reflejando el compromiso del Vaticano con la educación y el debate intelectual en América Latina.

Contexto político y bienvenida oficial

La presencia del Papa León XIV en Uruguay se enmarca en un calendario que incluye encuentros de alto nivel político y diplomático. El viernes, el pontífice llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. Durante su primera jornada, participó en la ceremonia oficial de bienvenida, mantuvo una reunión bilateral con el mandatario uruguayo y recibió las llaves de la ciudad de Montevideo. Además, encabezó un encuentro con miembros del clero en la Catedral Metropolitana, estableciendo un tono de colaboración institucional desde el inicio de la visita.

Antes de su llegada, el Papa León XIV habló en el avión y hizo referencia al papa Francisco, describiendo su visita como un homenaje a quien no pudo acudir. Esta declaración subraya el respeto y la continuidad hacia el legado pontificio anterior. La movilización de fieles en todo el país es considerable, y las actividades religiosas, sociales y educativas continuarán durante los próximos días de su gira por Sudamérica, impactando tanto en la vida religiosa como en la dinámica social de las ciudades visitadas.

Impacto y próximos pasos

La agenda del León XIV este sábado incluye además una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Centenario. Este evento cerrará la jornada con un acto de oración que reunirá a una gran cantidad de personas, consolidando la visita como un punto de inflexión en la presencia papal en la región. Los organizadores han trabajado intensamente para garantizar la seguridad y el orden durante todos los eventos programados. La expectativa es que esta gira fortalezca los vínculos espirituales y culturales entre el Vaticano y los países sudamericanos, dejando un legado tangible en las comunidades locales.