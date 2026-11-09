Papa León XIV celebra misa en Argentina ante dos millones de fieles

Papa León XIV presidió una multitudinaria misa en Buenos Aires este lunes 9 de noviembre, dirig un mensaje clave a las familias y visitó instituciones locales en Claypole.

El Papa León XIV ofició su primera misa en suelo argentino el lunes 9 de noviembre, congregando a más de dos millones de fieles en un acto de gran relevancia espiritual y social. La celebración se llevó a cabo frente al Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, marcando un hito significativo en su itinerario pastoral por el país sudamericano.

La misa multitudinaria en Buenos Aires

El Sumo Pontífice presidió la eucaristía ante una concurrencia masiva que llenó los espacios alrededor del emblemático Monumento de los Españoles en Palermo. Esta asistencia récord de más de dos millones de personas refleja el profundo arraigo de la fe católica en la región y el interés global por la presencia del líder de la Iglesia.

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Mensaje central para las familias

Durante la homilía, el Papa dirigió un mensaje especialmente dirigido a las familias argentinas, destacando su importancia como célula fundamental de la sociedad. El mensaje buscó conectar con los peregrinos presentes, ofreciendo palabras de aliento y reflexión pastoral enfocadas en los desafíos contemporáneos que enfrentan los hogares en la actualidad.

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Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

Antes de la celebración litúrgica, el Papa recorrió el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. En este encuentro, León XIV compartió un momento emotivo con los residentes y trabajadores de la institución, demonstrando su compromiso con los más vulnerables y reforzando el vínculo directo con la caridad cristiana en acción.

Logística y afecciones en el retorno

La gran movilización de fieles generó impactos en la infraestructura de transporte, destacando el cierre del Paso Cristo Redentor debido a condiciones climáticas adversas. Este cierre afectó tanto el regreso de turistas como los viajes planeados para asistir a la misa, complicando la logística de desplazamiento para miles de personas en la región de Mendoza y alrededores.