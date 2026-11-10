El Pontífice destaca a Enrique Shaw como modelo de empresario que integra fe y trabajo, tras la aprobación de un milagro que facilita su beatificación inminente.

El Papa León XIV ha destacado la figura de Enrique Shaw durante una visita a la Universidad Católica Argentina, posicionando al futuro beato como un referente clave para la formación de líderes empresariales católicos. El Pontífice enfatizó que Shaw comprendió la industria no como un mero mecanismo de acumulación de capital, sino como una comunidad humana donde la fe y el ejercicio profesional convergen. Este mensaje se enmarca en el proceso de canonización que convertirá a Shaw en la primera referencia argentina de la Iglesia Católica en materia de compromiso social y ética laboral.

Visión empresarial y Doctrina Social de la Iglesia

El Santo Padre vinculó explícitamente la trayectoria del empresario con la Doctrina Social de la Iglesia, sosteniendo que el mundo empresarial se interpela con fuerza mediante la vida de Enrique Shaw. Shaw, quien se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, entendió que la industria no era solo un engranaje productivo, sino un espacio para construir comunidad y dignidad. Esta interpretación refleja su profunda influencia por la encíclica , publicada por el papa León XIII en 1891, la cual defendió el salario justo y los derechos de asociación.

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En su mensaje, el Pontífice reiteró la necesidad urgente de formar empresarios cristianos que aporten un estilo de vida centrado en contribuir a un mundo mejor. Shaw, nacido en París en 1921 y fallecido en Buenos Aires en 1962 a los 41 años, dedicó su vida a la empresa Rigolleau, donde impulsó iniciativas de asistencia sanitaria, formación y protección social para los trabajadores y sus familias. Su legado empresarial se presenta ahora como un modelo operativo que trasciende la lógica financiera para abrazar la solidaridad.

Aprobación del milagro y pasos hacia la canonización

El proceso de beatificación dio un paso decisivo el día en que el papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión de Shaw. El caso corresponde a la recuperación milagrosa de un niño de cinco años que en 2015 sufrió un grave traumatismo de cráneo tras recibir una patada de un caballo en Suipacha, provincia de Buenos Aires. El menor tuvo que atravesar múltiples intervenciones quirúrgicas, pero cuando los médicos evaluaban realizar una nueva operación, el líquido acumulado en su cerebro comenzó a drenar espontáneamente.

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La recuperación del paciente no encontró explicación científica alguna, lo que permitió que el caso fuera sometido a un riguroso proceso de evaluación por las autoridades eclesiásticas. La consulta médica del Vaticano consideró que la supervivencia del niño era inexplicable, mientras que las instancias teológicas y la asamblea de cardenales y obispos también emitieron su aprobación final. Este evento constituye el requisito fundamental para avanzar en la ruta hacia la santidad, consolidando el estatus del empresario argentino.

Contexto histórico y relevancia actual para el liderazgo

El reconocimiento de Shaw había llegado antes, el 24 de abril de 2021, durante el pontificado de Francisco, cuando fue declarado venerable. Con la aprobación actual por parte de León XIV, se habilita el camino directo para su beatificación, cerrando la brecha entre su vida ejemplar y su estatus oficial en la Iglesia. Esta distinción convierte a un empresario argentino en un símbolo perdurable para la Iglesia Católica en materia de trabajo y empresa.

La figura de Enrique Shaw se erige así como un contrapeso necesario en la discusión contemporánea sobre el rol de las corporaciones en la sociedad. Su pensamiento, arraigado en la defensa de la dignidad del trabajador, sigue ofreciendo herramientas conceptuales para aquellos que buscan integrar la fe con el ejercicio de su profesión. El Papa León XIV recupera este aspecto para presentar a Shaw como una guía ineludible para el mundo del trabajo moderno, reafirmando que la actividad económica debe estar al servicio del bien común y de la comunidad humana.