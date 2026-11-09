Papa Francisco visita Argentina: Mensaje sobre la familia y la Basílica Lateranense

El Papa Francisco celebró la Santa Eucaristía en Argentina, destacando el papel central de la familia cristiana frente a las crisis modernas y su conexión espiritual con la Basílica Lateranense, sede de la unidad eclesial.

El Papa Francisco celebró la Santa Eucaristía en suelo argentino, una visita marcada por un profundo mensaje de esperanza dirigido a la institución familiar y a la comunidad eclesial en su conjunto. Durante su homilía, el pontífice hizo hincapié en la resiliencia de los hogares frente a adversidades contemporáneas y reafirmó el valor simbólico y espiritual de la Basílica de San Juan de Letrán, conocida como la madre de todas las iglesias.

Resiliencia de la Familia en Crisis Modernas

Más de dos millones de personas siguen el rol de la familia para sobrellevar situaciones complejas en diversos contextos sociales. El Santo Padre señaló que nuestras familias viven a menudo situaciones complejas, enumerando desafíos como la falta de estabilidad económica, las dificultades sociales estructurales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran gravemente las relaciones familiares.

Also read Controladores aéreos saludan al Papa Francisco al ingresar al espacio aéreo argentino

A pesar de estos sufrimientos y crisis profundas, la Palabra de Dios brilla como fuente de esperanza, recordando que Dios está en medio de nosotros y que no debemos temer. El Pontífice citó el Salmo 46,2, afirmando que el Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros, ofreciendo consuelo inmediato ante la fragilidad humana.

La Basílica Lateranense como Símbolo de Unidad

La celebración coincidió con la fiesta de la dedicación de la Basílica Lateranense, un evento que conduce al corazón del ser de la Iglesia universal. Este templo, que es la sede del Obispo de Roma y, por ende, del Papa, se erige como un signo evidente de unidad y comunión para todas las Iglesias del mundo.

Advertisement

Precisamente por esta función de enlace espiritual y jerárquico, la Basílica de San Juan de Letrán es llamada madre de todas las Iglesias. La maternidad de la Iglesia de Roma se expresa en el servicio de comunión, con el objetivo de que todos los bautizados se reconozcan hermanos y hermanas en la única casa de fe, evitando la fragmentación y promoviendo la cohesión doctrinal.

La Iglesia como Templo Espiritual y Sanación

En la Iglesia, todos somos recibidos como miembros de la familia de Dios, edificados sobre los apóstoles y los profetas, quienes son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor, tal como se describe en la Carta a los Efesios.

El Evangelio presenta un gesto fuerte del Señor al describir cómo Jesús echó a los vendedores fuera del templo con un látigo de cuerdas, devolviendo su verdad a la casa del Padre. Cristo erradica la lógica pagana del dar para tener, la ilusión de poder obtener el favor divino ofreciendo algo a cambio, reafirmando que Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien.

El Agua Viva como Fuente de Renovación

Según la visión del profeta Ezequiel, del templo sale un río por debajo del umbral hacia el oriente, cuyas aguas sanean todo lo que encuentran, dan vida a la creación y hacen madurar toda especie de árboles, cuyos frutos no se agotan. Este río fluye hacia la región de Arabá, un territorio desértico que desciende hacia el Mar Muerto, donde tradicionalmente no crece nada.

Sin embargo, las aguas de este río bíblico sanean esa zona árida, permitiendo que los peces sean muy numerosos y que todo ser vivo renazca. Donde había muerte, ahora hay vida; donde había enfermedad, ahora hay salud; y donde había aridez, ahora hay fecundidad, simbolizando la capacidad transformadora de la gracia divina.

Advertisement

Renovación Espiritual a Través de Cristo

El sumo pontífice afirmó que Cristo nos ha hecho espacio en su corazón y exhortó a los presentes a recibirlo, porque puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país. La familia es, de hecho, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo, tal como señaló el jefe de la Iglesia Católica.

El Papa recordó a nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad argentina, enfatizando que la familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor. Esto permite a la familia convertirse cada vez más en un templo donde habita el Espíritu Santo, ofreciendo un contrapeso espiritual a las precariedades de la época actual.

Llamado a No Resignarse ante la Crisis

El Papa pidió a los presentes que no se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, exhortó a reconocer que hoy más que nunca, la institución familiar representa un pilar fundamental entre las muchas precariedades de nuestra época, sirviendo como base sólida para la sociedad.

Al celebrar la dedicación de la Basílica Lateranense, se rememora el signo de la presencia salvífica de Dios Padre en su Iglesia. Como templo del Espíritu y cuerpo místico de Cristo, la Iglesia ofrece el agua viva, identificada con Jesús, que sanea y cura nuestras heridas más profundas, asegurando así un futuro de esperanza y estabilidad para todos los fieles.