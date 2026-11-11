Papa Francisco se despide de Argentina tras misa en la Basílica de Luján

En la Basílica de Luján el Papa Francisco concluyó su visita a Argentina con un emotivo discurso, agradeciendo a autoridades y fieles antes de volar a Perú.

El Papa Francisco concluyó su visita a Argentina el jueves 16 de abril con una misa a sus 3 millones de seguidores en la Basílica de Luján, donde declará su partida hacia Perú el mismo día.

Agradecimiento y despedida a los fieles

Durante el servicio el Papa expresó: 'Quiero agradecer a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, y a las familias y comunidades que hicieron posible esta experiencia'. Con su tono humilde, resaltó la presencia de la imagen de la Virgen de Luján y pidió a los creyentes que continúen su misión con 'gracia y gratitud'.

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Plan de salida y presencia política en Ezeiza

El 16 de abril a las 13:30 el Papa se presentó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde contó con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el Canciller Pablo Quirno. A la misma hora se celebró la ceremonia oficial de despedida y a las 14:00 se inició el vuelo hacia Lima.

Encuentro con la comunidad carcelaria

Antes del traslado, el Papa visitó la Cárcel de Devoto, donde dialogó con presos que aún no se han trasladado a Marcos Paz, evento recordado en vivo por Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. El encuentro fue una muestra más de la solidaridad pastoral del pontífice con los más vulnerables.

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Impacto en la sociedad argentina

La visita generó un amplio debate entre la población, donde la figura del Papa Francisco fue recibida con grandes muestras de cariño y respeto. La presencia del presidente y la activa participación de las autoridades públicas subrayaron la importancia del evento como símbolo de unidad entre las distintas esferas del país.

Próximos pasos y legado del Papa en Argentina

Con la partida del Papa, los fieles esperan que su mensaje de esperanza siga inspirando a las comunidades argentinas. El Papa recordó que 'el sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión donde sea que el Señor lo envíe', dejando un legado de fe que, según él, sigue vivo en el corazón de la nación.