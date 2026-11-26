El Pontífice urgió al Dicasterio para el Diálogo Interreligioso a fomentar la comunicación responsable entre jóvenes y advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la paz mundial.

El Papa Francisco dirigió este jueves una exhortación directa a fomentar una cultura de comunicación responsable y diálogo constructivo entre los jóvenes, en un contexto global caracterizado por la polarización social y la rápida expansión de las tecnologías digitales. A través de su intervención ante el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, el pontífice subrayó la urgencia de contrarrestar los efectos negativos de la digitalización en la convivencia humana.

El Papa Francisco alertó específicamente sobre los peligros inherentes a los entornos digitales actuales, señalando que estos espacios facilitan excesivamente la difusión masiva de prejuicios y temores infundados entre la población. Ante esta realidad, el líder católico afirmó que en una época donde el miedo y los prejuicios se amplifican con tanta facilidad, especialmente en las redes y plataformas en línea, se vuelve indispensable promover una cultura del encuentro que ayude a los jóvenes a comunicarse de manera responsable.

Also read Revelaron qué decía el diario íntimo del Papa Francisco: 'Oí la voz del Diablo'

Riesgos de la polarización digital

La reflexión del pontífice busca guiar a las nuevas generaciones para que puedan discernir con sabiduría y construir puentes más allá de las diferencias ideológicas o culturales. El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso recibió la instrucción de trabajar en este sentido, reconociendo que la tecnología, aunque poderosa, puede devenir en un vector de división si no se acompaña de una educación en valores sólidos y una ética digital clara para todos los actores involucrados.

Diálogo ante el fragmento geopolítico

Vinculando esa reflexión interior con el escenario internacional actual, el Papa sostuvo que el diálogo auténtico se presenta como una herramienta clave para enfrentar las tensiones globales que amenazan la estabilidad. El pontífice señaló que en el fragmentado panorama geopolítico actual, el diálogo es especialmente necesario, sobre todo allí donde las divisiones y las tensiones son más marcadas entre las naciones y sus aliados tradicionales.

Advertisement

Francisco convocó a las distintas religiones a renovar su compromiso firme con la construcción de la paz en un momento histórico atravesado por conflictos armados activos y por una creciente desconfianza hacia los mecanismos de cooperación internacional. Según expresó el jefe de la Iglesia Católica, los desafíos actuales se agravan significativamente cuando la religión es utilizada con fines políticos, una práctica que consideró profundamente perjudicial para la convivencia armoniosa entre los pueblos.

Alerta sobre la IA militarizada

El Papa también manifestó su profunda preocupación por los avances tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, una cuestión que considera una amenaza directa para la seguridad humana. Recordando conceptos ya expresados en su encíclica, Francisco advirtió que la paz también se ve amenazada por los avances tecnológicos que favorecen la militarización de la inteligencia artificial, confiando cada vez más a las máquinas decisiones que afectan directamente a la vida y a la muerte de las personas.

Sobre esta materia, el pontífice indicó que los desafíos que plantea el desarrollo tecnológico no pueden resolverse únicamente mediante acuerdos políticos o el control del armamento. Para el Papa Francisco, se necesita una profunda transformación de los corazones y de las mentes de las personas, insistiendo en la importancia de educar a las nuevas generaciones en valores vinculados al respeto, la convivencia y la responsabilidad social para proteger el futuro común.

Compromiso de paz y esperanza

Según sostuvo el pontífice, ese trabajo educativo y espiritual permitirá combatir el odio, el resentimiento y la indiferencia que alimentan muchos de los conflictos actuales en diversas regiones del mundo. El papa Francisco reiteró la necesidad de no cansarse nunca de construir puentes, de superar las divisiones y de dar testimonio de la esperanza y de la paz, exhortando a los líderes religiosos y civiles a actuar conjuntamente en esta labor urgente e ineludible.