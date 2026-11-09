Papa Francisco en el Pequeño Cottolengo: La caridad como cimiento de la civilización del amor

El Papa Francisco visitó el hogar del Pequeño Cottolengo en Lomas de Zamora, donde recordó el legado de San Luis Orione y llamó a construir una 'ciudad de la caridad' basada en la dignidad.

El Papa Francisco se dirigió con alegría a los presentes en el hogar del Pequeño Cottolengo en Lomas de Zamora, destacando que en este lugar la caridad no es solo una obra, sino un aire que se respira. Agradeció las amables palabras de Monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, así como las del hermano Jorge Silanes, director del centro. También expresó su gratitud a Marta y a Norma por sus conmovedores testimonios, y a todos por la música y el entusiasmo con el que lo recibieron.

El legado de San Luis Orione

El Pontífice recordó que San Luis Orione, fundador de esta institución, deseaba que este lugar fuera conocido como la ciudad de la caridad. Para lograrlo, el santo rezó y trabajó durante muchos años confiando profundamente en la divina providencia y movido por el amor a las personas más frágiles de la sociedad, quienes a menudo eran ignoradas o abandonadas a su suerte.

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Al evocar este deseo del inquieto corazón de padre y pastor de Don Orione, el Papa recordó tres ciudades donde Jesús respiró el aire fresco y gratuito de la caridad: Belén, Nazaret y Betania. Estas localidades sirvieron como modelos espirituales para entender la misión del centro, donde todo habla del amor de Dios.

Belén, Nazaret y Betania como modelos

En Belén, que significa casa del pan, Jesús fue recibido, abrigado y alimentado con amor por María y José, siendo reconocido tanto por los sabios como por la gente humilde y sencilla. Este lugar respira el amor a la vida, transformando la fría pobreza del entorno en el calor del hogar, y respeta la dignidad de toda persona humana, valorándola como un don de Dios.

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Años después, en Nazaret, Jesús aprendió a formar parte de una familia e integrarse en una comunidad. Allí creció en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, cultivando el valor del trabajo y la responsabilidad. Es el lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social, apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades, un ejemplo que Marta refleja en su vida y en su libro.

Finalmente, en la ciudad de Betania, compartiendo el don de la amistad con Marta, María y Lázaro, Jesús experimentó el valor de relaciones humanas auténticas y sinceras. Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo, donde uno se siente amado y desea amar a los demás de manera concreta, sin marginar ni abandonar a nadie, sino acompañando, escuchando, aconsejando y compartiendo fe, servicio, penas y alegrías.

Invitación a construir la civilización del amor

El Papa invitó a reflexionar y agradecer por tantas ciudades de la caridad como este Pequeño Cottolengo, donde el Evangelio sigue vivo y operante. Citó palabras de su predecesor, San Juan Pablo II, quien afirmó que el amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida. Dios mostró en Jesucristo cuánto ama a cada hombre y cuán inmensa es la dignidad conferida a través de Él.

Aquellos que padecen algún impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús, amados especialmente por Él. El Papa reconoció a los numerosos residentes, trabajadores, religiosos, religiosas, familiares y voluntarios presentes, viendo en sus miradas cercanía y en sus manos gestos de servicio gratuito.

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La noble labor realizada con cariño, esfuerzo y dedicación es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz. Esta es una construcción más lenta y menos visible que otras, pero constituye el horizonte de la civilización del amor.

Valores frente a la sociedad actual

Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen lugares como este tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física. La obra de esperanza que se realiza en Lomas de Zamora desafía estas tendencias, priorizando el amor concreto al prójimo.