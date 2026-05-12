Paolo Rocca's Expansions: Tenaris Acquisition of Artrom Steel Tubes and Strategic Moves in Venezuela and Brazil

Paolo Rocca, the CEO of Tenaris, has been actively expanding the company's business through various acquisitions and strategic moves. The latest acquisition is the purchase of Artrom Steel Tubes, a Romanian steel tubes manufacturer, which will strengthen Tenaris's presence in the European industrial segment. Additionally, Tenaris is planning to expand its operations in Venezuela and Brazil, where it anticipates significant growth opportunities in the oil and gas industry. The company's strategic moves in Venezuela include the potential growth of its business with the expansion of oil licenses and the retention of local expertise gained during the previous Venezuelan operations. In Brazil, Tenaris is investing in equipment for fracturing and coil tubing services to enhance its perforating services. Furthermore, Tenaris is considering legal action against a competitor suspected of dumping steel products from China at below-market prices.

Paolo Rocca sigue de compras. Después de diferentes movimientos al interior del grupo Techint, la expansión de sus negocios tuvo ahora como protagonista a Tenaris .

La compañía, reconocida como una de las mayores productoras de tubos de acero para la industria energética a nivel global, firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% del capital social de la empresa rumana Artrom Steel Tubes. La operación, pactada con la firma estadounidense GLGH Steel, fue fijada en €86 millones, sobre una base libre de caja y deuda.

Con esta adquisición, que se espera concretar durante el cuarto trimestre de 2026 tras las aprobaciones regulatorias de la Unión Europea y el gobierno de Rumania, Tenaris busca fortalecer su presencia en el segmento industrial europeo. Artrom Steel Tubes es un fabricante de acero y tubos de acero sin costura.

Cuenta con una capacidad anual de producción de acero de aproximadamente 450.000 toneladas métricas en su planta de Reșița y una capacidad de laminación de tubos sin costura de hasta 200.000 toneladas métricas en su planta de Slatina. La noticia llega pocos días después de que se conociera que Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris, tras más de dos décadas: el elegido para reemplazarlo fue Gabriel Podskubka, quien se desempeñaba como COO desde 2023.

Según precisaron desde la firma, el nombramiento ‘refleja la culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo’. A pesar del cambio en la gestión ejecutiva, indicaron que Rocca no se retira del grupo: continuará como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, manteniendo así su influencia estratégica en la estructura corporativa. El regreso estratégico a Venezuela Esta expansión en el Viejo Continente se complementa con los planes de Tenaris para América Latina.

Recientemente, Rocca confirmó que la firma proyecta expandir nuevamente sus operaciones en Venezuela. Tras la expropiación de sus activos en 2008 bajo el gobierno de Hugo Chávez, la empresa mantuvo una estructura mínima para dar soporte a Chevron.

Sin embargo, para Rocca, el panorama está cambiando. El empresario anticipó que, si se amplían las licencias petroleras, el negocio en el país caribeño podría crecer significativamente, con una estimación de ingresos proyectada en US$50 millones para ese año. Nuestra posición es única porque operábamos la única planta de tubos sin costura hasta que fue expropiada por Chávez en 2008. En ese momento éramos el principal proveedor de la industria petrolera venezolana.

Conservamos recursos humanos con experiencia local y conocimiento de la complejidad operativa y de la demanda. Aunque pasó mucho tiempo, seguimos teniendo una posición competitiva y diferenciada”, dijo en conferencia de prensa. En el plano doméstico, Tenaris mantiene una participación activa en los proyectos de infraestructura de Vaca Muerta, suministrando tuberías para los ductos Vaca Muerta Sur (VMOS) y Duplicar Norte.

Además, la compañía está invirtiendo en equipos de fractura hidráulica y coil tubing para potenciar los servicios de perforación. En paralelo, tras haber perdido una licitación para un gasoducto de GNL frente a la empresa india Welspun, Rocca confirmó que la compañía estudia presentar un reclamo por presunto dumping. La sospecha radica en que su competidor podría haber ganado utilizando láminas de acero adquiridas a fabricantes chinos a precios por debajo del mercado.

Más compras en Techint La adquisición de la empresa rumana Artrom Steel Tubes por parte de Tenaris se suma a otras realizadas por Ternium, la siderúrgica del grupo Techint. En enero, la compañía cerró la compra de Tubos Argentinos (TASA), propiedad del grupo chileno CAP, que de esta manera salió de la Argentina. La operación -informada a la Comisión Nacional de Valores- fue valuada en US$24,4 millones.

Meses atrás, Ternium había ampliado su participación en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), uno de los mayores productores de acero de Brasil. La empresa había firmado un contrato para adquirir las participaciones remanentes del Grupo Nippon Steel, con lo que amplió su cuota del 51,5% al 83,1%. La operación, encabezada por su subsidiaria Ternium Investments, fue valuada en aproximadamente US$315,2 millones





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