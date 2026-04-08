Panorama político: Milei y la prensa, Melconian y 2027, la Ley de Glaciares y el debate energético

Análisis de la situación política argentina, destacando la relación del presidente Milei con la prensa, las aspiraciones presidenciales de Carlos Melconian, el debate sobre la Ley de Glaciares y la postura de YPF ante el contexto global energético.

Nunca un presidente como Javier Milei ha contado con el respaldo tan manifiesto de un grupo numeroso de periodistas que le son afines y que están presentes en una gran variedad de medios de comunicación. Si bien Cristina Kirchner tenía sus seguidores en la prensa, y fue la instigadora de la división dentro del periodismo, estos se encontraban concentrados en un número limitado de empresas periodísticas.

Milei, en cambio, se ha caracterizado por una agresividad verbal sin precedentes contra los medios. Aunque Néstor y Cristina Kirchner también mantuvieron una relación conflictiva con el periodismo, lo hacían de manera diferente, incluso podría decirse que peor, ya que utilizaban los servicios de inteligencia para manipular la línea editorial de los medios, influenciar a editores y periodistas que no les agradaban, siempre en nombre de los derechos humanos. En los últimos días, el actual presidente se ha deleitado insultando a periodistas que habían escrito o expresado opiniones que le desagradaban. Según una investigación del periodista Martín Rodríguez Yebra publicada en LA NACION, el Presidente y sus seguidores en las redes sociales emitieron cerca de 1000 mensajes cargados de agravios y ofensas contra el periodismo en general o contra periodistas específicos durante la Semana Santa. Este comportamiento refleja una tensión creciente entre el gobierno y los medios de comunicación, y plantea interrogantes sobre la libertad de prensa y el respeto a la crítica periodística en el contexto político actual.\A poco más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, el economista Carlos Melconian ha expresado su “vocación” de ser candidato a presidente, lanzando críticas al Gobierno de La Libertad Avanza por no cumplir con sus promesas de campaña. Melconian, quien fue presentado como posible ministro de Economía por Patricia Bullrich en las elecciones de 2023, ha manifestado su compromiso con la elaboración de un programa político sólido como base para su eventual candidatura. “Ser candidato a presidente es la vocación, siempre estuvo esto. En todo momento, lo primero que hay que hacer es tener un programa. Yo me vuelvo loco por tener programas. Uno tiene que saber qué hacer. Nosotros estamos trabajando para tener un programa, después lo otro se ve. Tengo un grupo de personas que siempre acompañan y se van a ir uniendo”, declaró Melconian. Sus declaraciones sugieren un interés en construir una alternativa política basada en propuestas concretas y un enfoque técnico, buscando diferenciarse del gobierno actual y capitalizar el descontento de ciertos sectores de la sociedad.\En otro frente, la comunidad científica nacional ha expresado su profunda preocupación por la resolución que se tomará en la Cámara de Diputados sobre la permanencia o reforma de la Ley Nacional de Glaciares. Los científicos temen que el debate se centre en argumentos productivos y políticos, en lugar de en la evidencia científica. En general, el sector científico argentino apoya la ley vigente, que protege los glaciares y el ambiente periglacial. La discusión se centra en dos posturas principales: la producción minera y la conservación de los glaciares. LA NACION ha sumado al debate a expertos internacionales, quienes han brindado sus perspectivas sobre la legislación y los posibles efectos de los cambios propuestos. Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con el exdiputado Emilio Monzó y el actual legislador Nicolás Massot, ambos cercanos a Miguel Pichetto, quien busca construir un frente amplio con base en el peronismo para competir contra Milei en 2027. Por otro lado, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de salud mental, similar a los cambios propuestos en la Ley Bases. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. Finalmente, en medio del impacto global de la guerra en Medio Oriente y el aumento del precio del petróleo, el presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que “sin precios alineados con el mercado internacional no hay desarrollo de Vaca Muerta”





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