El ministro panameño Javier Martínez-Acha y la diputada Patsy Lee desmienten afirmaciones del secretario de Guerra de EE.UU. sobre control compartido, reafirmando la gestión exclusiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

La República de Panamá ha reiterado públicamente su soberanía absoluta sobre el Canal interoceánico en respuesta a declaraciones recientes del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. El funcionario estadounidense había sugerido previamente que Washington y el Gobierno panameño compartían conjuntamente el control de esta vital vía de comercio marítimo internacional. Esta afirmación provocó una inmediata y firme reacción por parte de las máximas autoridades del país centroamericano, quienes dejaron claro que la gestión y administración corresponden exclusivamente a la nación panameña.

Posición oficial sobre la administración canala

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, fue el encargado de desmontar la teoría del control compartido. Durante su intervención ante medios locales, específicamente en el marco de la inauguración de la XII Conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, Martínez-Acha Vásquez señaló que no existe ningún país que controle el Canal junto a Panamá. Subrayó que la soberanía sobre la vía interoceánica es una atribución exclusiva de Panamá y que su operación diaria y administrativa recae en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

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El canciller panameño aclaró que, si bien el país mantiene mecanismos de cooperación en materia de seguridad con diversas naciones, estas alianzas no afectan la titularidad del Canal. Entre los socios de cooperación en seguridad se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, la República de Corea, Japón, Colombia y España. El objetivo de estos acuerdos es fortalecer la seguridad marítima regional, pero Martínez-Acha Vásquez insistió en que tales convenios no implican una transferencia de facultades ni modifican en absoluto el control exclusivo que Panamá ejerce sobre la infraestructura estratégica.

Respuesta política y constitucional interna

La postura del Gobierno no fue solo diplomática, sino que contó con el respaldo inmediato de la representación legislativa nacional. La diputada de la Asamblea Nacional, Patsy Lee, rechazó contundentemente las declaraciones del funcionario estadounidense en entrevistas con agencias internacionales como la Xinhua. Lee sostuvo que la afirmación sobre un supuesto control compartido no se ajusta ni a la realidad jurídica ni a la administrativa del país. Para ella, es un hecho establecido que solo Panamá opera el Canal, una responsabilidad que la Constitución de la República le asigna específicamente a la Autoridad del Canal de Panamá.

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Patsy Lee enfatizó que el Canal está abierto al mundo, pero que su administración y custodia son una competencia exclusiva de los ciudadanos panameños. La legisladora consideró que las declaraciones de Pete Hegseth representan un desconocimiento profundo de la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo panameño. Lee subrayó que la actual administración de la vía interoceánica no es un hecho casual, sino el resultado de una lucha histórica que abarcó varias generaciones de panameños que trabajaron incansablemente para recuperar y mantener el control de sus recursos naturales.

Consecuencias y defensa de la identidad nacional

Las declaraciones de la diputada Patsy Lee trascendieron el ámbito administrativo para situarse en un plano de orgullo nacional y responsabilidad cívica. Lee expresó que es tarea de la generación actual defender esta conquista histórica conociendo sus derechos y exigiendo cuentas a quienes gobiernan. La intervención de las autoridades panameñas, tanto ejecutivas como legislativas, busca asegurar que no haya ambigüedades internacionales sobre la titularidad del Canal. El mensaje unificado es claro: cualquier intento de reinterpretar la gestión de la vía interoceánica como un ente compartido es falso y contradictorio con el marco legal vigente.

Este episodio resalta la sensibilidad histórica que existe en Panamá respecto a la gestión del Canal. La Autoridad del Canal de Panamá sigue operando bajo estrictos estándares internacionales de eficiencia y seguridad, gracias a la cooperación técnica con múltiples países, pero siempre bajo la supervigilancia y mando de las autoridades panameñas. La firmeza mostrada por Javier Martínez-Acha Vásquez y Patsy Lee refuerza la posición de Panamá como un actor independiente en el escenario geopolítico global.