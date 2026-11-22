Pan American Energy anuncia la renovación de su red en Argentina, incorporando gastronomía de autor, inteligencia artificial y nuevos servicios para conductores.

Pan American Energy, la marca insignia de la petrolera Pan American Energy (PAE) con operaciones en Argentina, prepara una renovación integral de su red de estaciones de servicio. Este proceso incluye cambios significativos en la oferta gastronómica, la incorporación de tecnología avanzada y nuevos servicios para los clientes. El anuncio llega en medio de una mayor competencia entre las petroleras, tras la inauguración del formato Black por parte de YPF y la incorporación de cadenas internacionales de comida rápida.

Expansión de la Marca Axion y Parada Sanguchera

La estrategia de modernización implica remodelar una de sus estaciones más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires y ampliar la Parada Sanguchera, la marca gastronómica de Pan American Energy desarrollada junto al chef Leandro Cristóbal. Esta iniciativa busca elevar la experiencia del consumidor en las paradas de descanso.

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La marca gastronómica Axion, actualmente presente en la mitad de la red en Argentina, prevé incorporar otros 50 puntos de venta para fines de 2027. Inicialmente centrada en sándwiches, amplió su oferta a empanadas, pizzas, aceite de oliva, yerba mate orgánica y postres. Asimismo, planea extender su gastronomía a más estaciones operadas por terceros.

Innovación Tecnológica y Atención al Conductor

Sandra Yachelini, directora general de Refinación y Comercialización, anunció modificaciones en las tiendas Spot! y la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la atención. Además, se construirá un parador para camioneros con estacionamiento seguro, duchas, vestuarios, espacios de descanso y conexión a internet.

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El parador estará destinado a conductores de larga distancia y contará con una oferta gastronómica. También se sumarán herramientas digitales para la administración de flotas, incluyendo un sistema para empresas de transporte que controla consumos, recorridos y pagos mediante un dispositivo TAG.

Remodelación de la Estación Emblemática en Buenos Aires

Las reformas comenzarán en un establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, elegido en enero de 2015 para presentar Axion en el país. Este lugar también incorporó el primer punto de carga rápida para vehículos eléctricos en territorio porteño en 2018. La remodelación incluirá cambios en los espacios comerciales que podrían extenderse a otras ubicaciones.

Contexto Competitivo con YPF y Shell

La renovación de Pan American Energy se enmarca en un mercado altamente competitivo. YPF inauguró este año su primera estación bajo el formato Black en Nordelta, con gastronomía de autor y café de especialidad creado por el chef Mauro Colagreco. YPF también lanzó un concepto destinado a puntos de mayor categoría con servicios personalizados y beneficios a través de Serviclub.

Shell, controlada por Integra Capital y tras la adquisición de activos de Raízen por Mercuria Energy Group, también analiza incorporar cadenas de hamburguesas a sus estaciones. Shell mantiene el uso de su marca mediante una licencia comercial, añadiendo otra alternativa gastronómica a las tiendas Full en Vicente López. Esta competencia impulsa la innovación en todos los sectores involucrados.