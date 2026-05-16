Pampita y Martín Pepa reconciliados en Recoleta

La modelo y el polista fueron vistos juntos después de separarse y confirmar una nueva oportunidad en una cena en Recoleta. Aparentaron relajados y muy cercanos, y los mensajes de Pepa no fueron tomados.

Salida en familia: las primeras imágenes de Pampita con sus hijos y Martín Pepa tras la reconciliación Luego de separarse y confirmar que se dieron una nueva oportunidad, Pampita fue vista cenando en Recoleta junto a sus hijos y el polista..

Este miércoles por la noche, la modelo y el polista fueron vistos juntos en un reconocido restaurante de Recoleta, donde compartieron una cena con Benicio y Beltrán, los hijos menores que la conductora tuvo con Benjamín Vicuña. Durante toda la salida se mostraron relajados, sonrientes y muy cercanos. Según trascendió, el deportista arribó ayer desde Londres con la intención de acercarse nuevamente a la top model





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Las fotos de la salida de Pampita y sus hijos con Martín Pepa que confirman la reconciliaciónLa modelo y el polista cenaron en un restaurant de Recoleta junto a Benicio y Beltrán Vicuña, dando una clara señal de que volvieron a estar juntos.

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