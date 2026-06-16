Pampita fue estafada al comprar una caja de figuritas del Mundial 2026: recibió puré de tomate

La modelo argentina Carolina Ardohain (Pampita) contó que al intentar comprar una caja de figuritas del Mundial 2026 para sus tres hijos, el envío demoró y cuando llegó, en lugar de las figuritas, contenía dos cajas de puré de tomate, generando una gran desilusión familiar.

La modelo y conductora argentina Carolina Ardohain , conocida como Pampita , reveló que sufrió una estafa al intentar comprar una caja de figuritas del Mundial 2026 para sus tres hijos varones.

Según su relato, la ilusión de los niños -Bautista, Beltrán y Benicio- fue grande, ya que les prometió que al adquirir la caja grande podrían repartirse las coleccionables y evitar la compra constante en kioscos. Sin embargo, el envío se retrasó varios días y cuando finalmente llegó, en lugar de las codiciadas figuritas, el paquete contenía dos cajas de puré de tomate de idéntico tamaño. La frustración familiar fue total, pues los pequeños preguntaban insistentemente por la caja mientras esperaban.

Este episodio refleja no solo un caso de fraude comercial en línea, sino también la expectativa que genera a nivel familiar el lanzamiento de los álbumes de cromos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, un fenómeno que trasciende fronteras y que motoriza un mercado millonario alrededor de los coleccionables. La experiencia de Ardohain alerta sobre los riesgos de compras virtuales, especialmente en épocas de alta demanda como la previa a un mundial de fútbol, donde la mezcla de emociones infantiles y la prisa por conseguir los productos puede llevar a situaciones de abuso por parte de vendedores sin escrúpulos





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