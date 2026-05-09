Pampita confirma separación de Martín Pepa tras año y medio de relación a distancia

Pampita ha confirmado su separación de Martín Pepa tras un año y medio de relación a distancia y ha enfrentado acusaciones de infidelidad a su pareja.

Este viernes, Pampita confirmó su separación de Martín Pepa tras un año y medio de relación a distancia. En medio de su ruptura, la modelo enfrentó las acusaciones de haberle sido infiel al polista con el piloto Cochito López.

"No inventen cosas, no me relacionen con gente porque no estoy buscando conocer a nadie. Yo sé que a veces ustedes inventan para que yo me enoje y llame por teléfono, pero les pido que no, porque la verdad que tenemos un rebuen recuerdo y no queremos que lo ensucien. No terminamos de esa manera", comenzó diciendo en diálogo con el periodista de Sálvese quien pueda (América) Rodrigo Bar.

Y siguió: "Ustedes (los periodistas) hacen cosas para enojarme y que yo reaccione y la verdad que no tengo la energía para estar jugando al juego de ustedes. Solo les digo que por favor no lo hagan, porque nosotros terminamos rebien".

"Esta separación es distinta porque no pasó nada, todo se habló bien, el recuerdo es muy lindo, porque hay mucho amor, porque nos respetamos, y porque no tenemos nada para decirnos, al contrario, seguimos hablando con mucho cariño. Nos acompañamos y yo voy a estar cuando me necesite algo de mí, y yo sé que cuento con él también", concluyó la top model. Después de los rumores que circularon en las últimas semanas, Pampita confirmó su separación de Martín Pepa.

En una nota con periodistas de distintos programas de chimentos, la modelo anunció el final del vínculo tras un año y medio de relación.

"No quiero que ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona. Yo lo adoro, mi familia también, mis amigos también. No puede ser más bueno.

No inventen cosas que no son", dijo Carolina, desmintiendo una posible infidelidad... Consultada por si la distancia había sido un factor que pesó mucho en la relación, la top model reconoció: "Es algo importante. La distancia no la podes negar, pero está todo bien. La mejor".

"En el amor entrego todo. Nada fue tiempo perdido porque lo pasé muy lindo y tengo muy lindos recuerdos", señaló sobre la relación que tuvo con Pepa. Respecto a si cree que puede haber una reconciliación con el polista, Ardohain sostuvo: "Una nunca sabe las vueltas de la vida. Yo tengo, de verdad, la mejor con Martín.

Él es un amor. Divino, generoso, todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Soy muy amiga de su familia y vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado





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