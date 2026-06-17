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Pampita causa furor con su look temático de la Selección en el debut del Mundial 2026

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Pampita causa furor con su look temático de la Selección en el debut del Mundial 2026
PampitaSelección ArgentinaMundial 2026
📆6/17/2026 3:52 PM
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La modelo y conductora Pampita viajó a Kansas para apoyar a la Scaloneta en su debut mundialista y se volvió viral con un atuendo personalizado con los colores y símbolos de la Argentina. Conocé los detalles de su outfit y la reacción de los hinchas en redes.

La reconocida modelo y conductora Pampita viajó a Kansas para presenciar el debut de la selección argentina de fútbol, conocida como la Scaloneta , en el Mundial 2026 .

Su elección de vestimenta, un conjunto íntegramente dedicado a los colores y símbolos patrios, no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. La prenda principal era una camiseta o top que incorporaba elementos como el número diez, icónico en el fútbol argentino, y siluetas de llamas, animal representativo de la región andina, todo en los tonos celeste y blanco.

Complementó el look con un pantalón corto de denim oscuro de tiro alto y botas de caña corta, logrando una mezcla entre lo urbano y lo sofisticado. Durante el partido, que terminó con una contundente victoria argentina, Pampita fue captada frecuentemente por las cámaras y compartió esas imágenes en sus historias de Instagram, donde sus seguidores celebraron su apoyó a la selección.

El evento también estuvo marcado por la emoción de Lionel Messi tras anotar un golazo frente a Argelia, momento que fue ampliamente comentado

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