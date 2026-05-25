La empresa argentina, ligada a la generación eléctrica y la dolarización de ingresos, sigue concentrando buena parte del interés inversor. El último informe de Allaria sostiene una postura claramente favorable sobre la acción, con una recomendación de compra.

Pampa Energía sigue siendo una opción atractiva para los inversores después de presentar sus números del primer trimestre. La empresa argentina, ligada a la generación eléctrica y la dolarización de ingresos, sigue concentrando buena parte del interés inversor.

El último informe de Allaria sostiene una postura claramente favorable sobre la acción, con una recomendación de compra. Según el informe, el principal motor de crecimiento de Pampa Energía en los próximos dos años será el desarrollo de la producción de crudo no convencional. La empresa logró compensar menores precios realizados con un fuerte crecimiento de los volúmenes producidos.

Para Allaria, la producción podría escalar a 40 mil barriles diarios y alcanzar un plateau de 45 mil barriles diarios en la primera mitad de 2027. Además, la empresa empezó a gestionar parte de su propio gas para abastecer centrales térmicas, lo que le permitió mejorar eficiencias y elevar la producción esperada para 2026 hasta un promedio de 27 mil barriles diarios.

Aunque los despachos de energía cayeron 4% por menor aporte hidroeléctrico y mantenimientos programados, la mejora de precios por la Resolución 400/25 y la autogestión de combustibles compensaron parte de ese impacto. El nuevo marco regulatorio favorece especialmente a las centrales térmicas eficientes y con gestión propia de combustible, una condición que encaja con el perfil de Pampa. Según el informe, ese esquema podría agregar entre $1.500 y $2.000 millones adicionales de EBITDA anuales para la empresa.

El proyecto prevé buques flotantes de licuefacción en el golfo San Matías, con el primer buque operativo hacia fines de 2027 y el segundo hacia fines de 2028. Para Pampa, el proyecto implicaría abastecer hasta 6 millones de metros cúbicos diarios de gas y sumar un EBITDA asociado de aproximadamente $140 millones anuales. La valuación aparece como uno de los argumentos centrales detrás de la recomendación de compra.

Según las proyecciones del informe, Pampa cotizaría a 3,9 veces EV/EBITDA 2026 y 3,2 veces EV/EBITDA 2027, mientras que el P/E pasaría de 8,4 veces en 2026 a 7,4 veces en 2027. Para una empresa con crecimiento de producción, ingresos mayormente dolarizados y exposición directa a Vaca Muerta, esos múltiplos sostienen la mirada positiva de la sociedad de bolsa.

Allaria también muestra una sensibilidad por múltiplos en la que un escenario de 5 veces arrojaría un valor de $137, mientras que uno de 6 veces llevaría el target hasta $170. Dentro de esa mejora, el mayor cambio vendría por petróleo y gas, segmento que pasaría de $375 millones de EBITDA en 2025 a $644 millones en 2026 y $998 millones en 2027.

En paralelo, Allaria remarca que casi 80% de las ventas y del EBITDA de Pampa están dolarizados o vinculados al dólar, mientras que el segmento de Oil & Gas, junto con TGS, pasaría de representar 54% del EBITDA consolidado en 2025 a 70% en 2027, principalmente por el desarrollo de Rincón de Aranda





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pampa Energía Allaria Compra Producción De Crudo No Convencional Gas Centrales Térmicas Valuación Múltiplos EBITDA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentino Federico Luis gana con su corto en CannesFederico Luis, un cineasta argentino, ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival más importante del mundo. Su corto, 'A nadie le va a importar lo que dice un joven argentino', sigue a Damián, un niño de 11 años que practica el boxeo, y el corto lo sigue en el ring mientras aprende consejos y conceptos para boxear.

Read more »

Los Andes se ilusiona: sigue en alza y a un paso de la puntaEl equipo de Lomas de Zamora venció a Racing de Córdoba, sumando ocho partidos invictos y quedando a un punto del líder en la Zona A de la Primera Nacional.

Read more »

Colorado Rapids vs. FC Dallas: Sigue en Vivo, Minuto a MinutoSigue en vivo todas las incidencias del partido entre Colorado Rapids vs. FC Dallas correspondiente a la semana 13 de MLS de Estados Unidos.

Read more »

Ferro sigue imparable, Colón dejó pasar la cima y Atlanta se prendió arribaOeste sumó su cuarta victoria al hilo, el Sabalero igualó en Santa Fe y el Bohemio dio el golpe en Tucumán. Mirá los otros resultados.

Read more »