Pampa Energía consolida su transformación digital en 2026 con la adopción masiva de Microsoft 365 Copilot. La empresa genera 300 agentes de IA para optimizar procesos operativos y financieros, marcando un hito en la eficiencia corporativa.

Pampa Energía ha establecido en 2026 un nuevo paradigma operativo al integrar de manera masiva Microsoft 365 Copilot como su copiloto de inteligencia artificial. Esta iniciativa representa la culminación de una estrategia integral de datos que la compañía ha venido ejecutando desde años anteriores, posicionando la tecnología como el eje central de su transformación digital. La adopción masiva permitió que, en solo cuatro meses, la empresa otorgara acceso a todos sus colaboradores, logrando que el setenta por ciento de la fuerza laboral incorpore la herramienta en sus rutinas diarias bajo estrictos estándares de gobernanza y seguridad.

Estrategia 2025 y Pilares de Formación

La base de este éxito reciente se construyó durante 2025, cuando Pampa Energía fortaleció su infraestructura de inteligencia artificial mediante espacios de co-creación entre equipos de negocio y tecnología. Durante este periodo, la organización capacitó a más de 170 colaboradores en ciencia de datos e inteligencia artificial generativa. Asimismo, se organizó un Prompt-a-thon que incentivó la generación de soluciones innovadoras específicas para los desafíos internos de la empresa.

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El programa pilotó inicialmente Microsoft 365 Copilot con mil licencias asignadas y dedicó cinco mil horas a la formación en mejores prácticas. Este enfoque estructurado fue fundamental para transitar de la experimentación a la implementación operativa a gran escala, asegurando que el talento interno estuviera preparado para asumir nuevas responsabilidades digitales.

300 Agentes de IA en Áreas Estratégicas

En 2026, Pampa Energía dio un paso significativo más allá de la asistencia básica al crear más de 300 agentes de inteligencia artificial en áreas estratégicas del negocio. Estos agentes ejecutan de manera autónoma tareas y procesos completos, representando una nueva forma de trabajo digital que obliga a repensar las estructuras organizacionales y la toma de decisiones. Esta evolución consolida la nueva etapa de la inteligencia artificial agéntica, que ya está siendo empleada por empresas frontera a nivel global.

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Dentro de esta infraestructura personalizada, la compañía desarrolló agentes especializados para manejar la complejidad técnica de su industria. Uno de estos agentes funciona como un especialista en energía, optimizando la información sobre el funcionamiento de generadoras y procesos operativos. Este sistema actúa como un copiloto digital que facilita el trabajo cotidiano y el entrenamiento de nuevos colaboradores, centralizando definiciones y conceptos clave.

Otro agente destacado se enfocó en los procesos de contratación y adquisiciones. Esta herramienta centraliza la normativa e información relevante para el área de abastecimientos, agilizando las consultas sobre temas contractuales. Willy Loayza, jefe de Arquitectura Tecnológica responsable de la ejecución del programa, destacó que el éxito radicó en convertir el conocimiento técnico disperso en un activo accesible, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la calidad de las decisiones operativas.

Impacto en el Trabajo Cognitivo y Futuro 2027

La adopción de estas tecnologías ha transformado la naturaleza del trabajo cognitivo dentro de la organización. Según el Índice de Tendencias Laborales 2026 de Microsoft, en más de 100.000 conversaciones de Microsoft 365 Copilot, el cuarenta y nueve por ciento de los casos apoya tareas de analizar, razonar y decidir. Esto indica que la inteligencia artificial ha dejado de ser solo una herramienta para acelerar tareas repetitivas y ahora amplía las capacidades de lo que las personas pueden lograr.

Las estadísticas revelan que el sesenta y seis por ciento de los usuarios de inteligencia artificial dice poder dedicar más tiempo a trabajo de alto valor. Además, el cincuenta y ocho por ciento produce trabajos que no podía realizar un año atrás, cifra que asciende al ochenta por ciento entre los usuarios más avanzados, identificados como Frontier Professionals. Estos usuarios, que representan el dieciséis por ciento de la base, ya utilizan agentes en flujos de trabajo de varios pasos y rediseñan procesos de manera habitual.

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De cara a 2027, el foco de la estrategia corporativa se desplaza de la herramienta hacia el rediseño del trabajo en sí. Los factores organizacionales, como la cultura, el liderazgo y las prácticas de talento, explican el sesenta y siete por ciento del impacto reportado de la inteligencia artificial, frente a un treinta y dos por ciento correspondiente a los factores individuales. Esta perspectiva subraya la importancia de la adaptación humana y estructural en la evolución tecnológica.

Fernando Arcos, gerente de Datos y Tecnologías Aplicadas de Pampa, afirmó que la inteligencia artificial es el resultado de un camino de varios años en el que la compañía fue construyendo capacidades en datos, analítica y automatización. Con la adopción de Microsoft 365 Copilot, Pampa Energía consolida el uso extendido y responsable de la tecnología, potenciando la productividad bajo estándares de privacidad y seguridad. El objetivo final es convertir a la organización en una entidad verdaderamente impulsada por datos en el mercado energético.